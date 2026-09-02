De la Cueva Santa a la Ermita de les Santes, el patrimonio sacro como objetivo de los ladrones en Castellón

Desolación, conmoción, rabia... Los asaltos a parroquias, ermitas y sacristías de la provincia de Castellón se han ido sucediendo en la provincia de Castellón, mientras las autoridades eclesiásticas han ido tomando medidas para blindarse frente a los desaprensivos. Tras el robo del siglo en el Museo de Villena la semana pasada, de nuevo han movido ficha para hacer un llamamiento a extremar la seguridad y revisar las medidas de seguridad de los templos.

Uno de los ejemplos más sonados se produjo hace 15 años, en marzo del 2011, cuando el Santuario de la Cueva Santa de Altura, patrona de la diócesis de Segorbe Castellón, sufrió un asalto de madrugada. Los asaltantes se llevaron los cepillos, pero no se conformaron solo con el dinero. También se apoderaron del relicario de plata con la talla de la Virgen. La imagen carece de valor patrimonial pero sí espiritual.

Indignados. Así se quedaron los vecinos de Cabanes con el robo y los destrozos causados en la ermita de les Santes en junio del año pasado. Forzaron y reventaron la puerta principal del tempo, fracturaron el altar de cristal que protegía la imagen. Se llevaron los pendientes de la virgen y también lo intentaron con la corona, sin éxito. No conformes con ello, destrozaron la puerta de la sacristía para poder registrar el interior y llevarse los objetos que consideraron. El poco dinero del cepillo que estaba guardado en dicha estancia, también desapareció.

En el interior

En algunos casos, los golpes han sido causados por bandas itinerantes que recorren diversos municipios aprovechando la escasa presencia de personas para realizar los asaltos. Un grupo organizado así estaba detrás de asaltos como el ocurrido en la iglesia de Torás en abril del 2018. La Guardia Civil consiguió detener a tres personas por 12 hechos delictivos en distintos municipios. El párroco recuperó dos cálices, una llave del sagrario con su arca y un crucifijo.

No solo robos, también profanaciones han causado tristeza entre la feligresía castellonense. Es el caso del templo de Teresa, en mayo del 2017. Los ladrones abrieron el sagrario y los copones y las especies eucarísticas fueron esparcidas por el altar y por el suelo. Por estos hechos se ofició una misa de desagravio.

Segorbe

Un acto religioso similar se llevó también a cabo en febrero del 2023 con motivo de la profanación sufrida en la Iglesia de Santa María de Segorbe, donde se sustrajeron varios objetos, abrieron el sagrario y derramaron las sagradas formas, depositadas en el copón y en el viril de la custodia.

La iglesia barroca de San Martín de Segorbe también fue objetivo de los delincuentes en noviembre del 2014, que se llevaron siete lienzos del templo y todas las cañerías del convento anexo. Todas las pinturas datan de la segunda década del siglo XVII y se realizaron en el taller de Juan Ribalta. Seis de las citadas pinturas pertenecen a la predela del altar mayor, que está dedicado a San Martín, y en ellas están representados San Vicente Ferrer, San Vicente Mártir, San Esteban, San Lorenzo, San Gregorio y San Ambrosio. La séptima de ellas se encontraba en el lateral derecho de la mencionada plataforma sobre la que se asenta el retablo de Santa Úrsula y representa a Santa Inés. La Guardia Civil recuperó dos de los citados óleos del interior del trastero de un vecino de la capital del Alto Palancia en 2020, las de San Vicente Mártir y San Vicente Ferrer.

Castellón

Mientras en la capital de la Plana la parroquia de San Francisco de Asís sufrió una profanación en enero del 2023 cuando fue sustraído el viril con el Santísimo, depositado en el Sagrario. El obispado organizó una misa de reparación contra el acto sacrílego.

Más curioso fue el caso ocurrido en la Basílica de Lledó en marzo del 2007, que sufrió el robo exprés de la imagen de la patrona de Castelló. La pequeña imagen de piedra de la fachada principal fue sustraída por unos desconocidos, en plenas fiestas de la Magdalena y, días después, fue devuelta por unos jóvenes que la encontraron en un huerto situado entre el convento de Las Carmelitas y la hípica.

Joyas

Al igual como en la ermita de les Santes, también se apoderaron de las joyas en la Parroquia de la Sagrada Familia de la Vilavella, en concreto, de los pendientes que de la Inmaculada, así como una serie de joyas que prenden de la corona de Santa Bárbara. No son las únicas faltas. También echan de menos un Cristo que colgaba del cuello de Sant Roc en diciembre del 2024.

No obstante, la mayoría de cofradías y congregaciones religiosas de la provincia, especialmente las de las de las poblaciones más grandes, guarda las joyas y alhajas de las patronas e imágenes de devoción popular en bancos y cajas fuertes para evitar robos y profanaciones de unos objetos que no solamente tienen valor económico, sino también sentimental, ya que una buena parte procede de donaciones y ofrendas de los fieles.