La escalada de precios de los carburantes impulsa la venta de vehículos electrificados: un 30% más en Castellón

Hay noticias que se entienden mejor si van acompañadas de otras referencias. Las matriculaciones de vehículos en Castellón atraviesan un buen momento, porque la suma de los ocho primeros meses de este 2026 da como resultado una subida del 13,33% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos de la DGT facilitados por las patronales de la automoción. Las nuevas unidades en el mercado provincial alcanzan los 8.527 vehículos. De ellos, 1.565 son electrificados. El incremento alcanza el 30%.

En los concesionarios de la provincia consultados tienen claros los motivos: los coches eléctricos y los híbridos enchufables crecen al mismo ritmo que suben los precios de los carburantes. Desde que estalló la guerra en Oriente Medio y hasta el cierre de agosto, la gasolina sin plomo 95 se encareció en 20 céntimos, hasta alcanzar los 1,72 euros. Más se tienen que rascar el bolsillo los propietarios de vehículos diésel, con una escalada de hasta 40 céntimos y 1,87 euros de media en la provincia.

Carburantes al alza

Un panorama que ha cambiado de manera sensible desde el 1 de septiembre: la bonificación del Gobierno se ha reducido para la gasolina, con lo que está cinco céntimos más cara, mientras que el gasóleo A ha seguido el camino contrario, para abaratarse unos 10 céntimos respecto a agosto.

Desde el punto de venta de Lexus en Castellón, Javier Arrando menciona que este auge del vehículo electrificado tiene mucho que ver con los carburantes. "La gente está pensando en abaratar sus costes, y comprueba que le conviene más la carga en su propia casa que unos combustibles que se acercan a los dos euros el litro". Este aumento de la demanda "ayuda a estabilizar el mercado de la automoción", que sufrió un frenazo con el covid y la guerra en Ucrania.

Híbridos enchufables

José Luis Cortés, de Toyota Cobelsa, afirma que de algunos modelos que comercializan "más del 50% de las ventas se decantan por los híbridos enchufables". Detalla que sus propietarios "hacen uso de la carga eléctrica en sus desplazamientos habituales durante la semana, mientras que optan por el carburante para trayectos más largos, con la ventaja de que no existe el miedo de quedarse sin energía".

Además de las fluctuaciones de los combustibles, Cortés añade que en los últimos tiempos ha mejorado la red de carga pública, que es uno de los puntos débiles del coche electrificado. También supone un respaldo el nuevo plan de ayudas del Gobierno, el Auto+, que bonifica los vehículos adquiridos desde el 1 de enero, pero que no ha comenzado a tramitarse hasta hace apenas tres semanas. "Es un aliciente, aunque el cliente tiene en cuenta que la ayuda tardará muchos meses en llegar, de modo que tiene que adelantar este dinero", apunta.

Menos costes

En Kia, Jorge Andreu destaca que los vehículos híbridos y eléctricos "son más caros, pero luego generan menos costes de consumo energético". Además, comenta que la irrupción de marcas chinas supone un espaldarazo para esta nueva era. Con todo, menciona que Castellón "no es de las provincias que más apuestan por la electrificación", si se compara con territorios con ciudades de mayor tamaño.

La razón es clara: "Hay lugares en los que ya no se puede circular sin estos vehículos, por las restricciones de las zonas de bajas emisiones". Algo que en estos momentos solo se da, y ante determinadas circunstancias, en la capital de la Plana.

Tendencia creciente

De enero a agosto se han matriculado 896 vehículos eléctricos puros en Castellón, aunque la preferencia apunta a los híbridos, con 1.021 unidades. Un 88% más que en el mismo periodo de 2025. Desde los concesionarios consultados auguran que la tendencia irá a más, acelerada por el estancamiento al que parece haber llegado el conflicto alrededor del estrecho de Ormuz.

Además, mencionan que la diferencia de precios entre estos vehículos con etiqueta verde y los de motor de combustión se estrecha cada vez más. Mientras, el diésel "está fuera de combate", expone Jorge Andreu.