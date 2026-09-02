Los mosquitos, a raya en Castellón: la Diputación confirma que la plaga está bajo control

El Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación Provincial de Castellón mantiene diariamente las labores de vigilancia y control de mosquitos en toda la provincia, con especial atención a la detección de focos larvarios.

El diputado de Medio Natural, José María Andrés, ha destacado que la estrategia preventiva y la rápida aplicación de tratamientos larvicidas han sido claves para conseguir mantener bajo control las poblaciones de mosquitos durante este verano, sin que se haya observado un repunte significativo de las poblaciones de culícidos.

“En la Diputación de Castellón entendemos que la prevención es fundamental. Y este verano hemos podido comprobar la importancia de mantener una vigilancia constante”, ha señalado José María Andrés, quien ha puesto en valor el trabajo que realizan los profesionales para detectar, de forma temprana, cualquier foco y actuar con rapidez allí donde sea necesario.

Esta labor de vigilancia constante se ha visto favorecida durante los meses de verano por la ausencia de precipitaciones, que ha propiciado la progresiva desaparición de numerosos focos de cría en zonas inundables naturales, tanto del litoral como del interior de la provincia. La pérdida de agua acumulada en estas zonas ha reducido las condiciones favorables para el desarrollo de las larvas de mosquito.

No obstante, determinadas áreas han mantenido una lámina de agua de forma permanente, por lo que el Servicio Provincial ha mantenido una vigilancia continua. Así pues, ante la detección de presencia larvaria, “se han llevado a cabo tratamientos larvicidas de carácter biológico, específicos para el control de mosquitos, con una elevada efectividad y evitando, de este modo, que las larvas completen su ciclo y lleguen a convertirse en mosquitos adultos”, ha comentado el diputado de Medio Natural.

Uno de los puntos que ha requerido una atención especial durante este verano ha sido la zona de la Marjaleria de Castellón, donde determinadas actuaciones de origen antrópico han provocado la inundación de campos de cultivo. En esta zona se han coordinado las actuaciones con los diferentes organismos y entidades implicados, con el objetivo de “prevenir la proliferación de mosquitos y minimizar la aparición de poblaciones adultas”, ha apuntado Andrés.

Asimismo, durante este periodo estival se han intensificado las labores de vigilancia y control en los municipios prelitorales y del interior de la provincia, tanto en entornos naturales como urbanos, con especial atención a los municipios de menos de 1.000 habitantes.

“Tener controlada la presencia de mosquitos es una cuestión de salud pública y garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas es una prioridad para el equipo de Gobierno que preside Marta Barrachina, por ello, trabajamos constantemente en tener las zonas bien controladas”, ha resaltado el diputado José María Andrés.

Todo preparado ante el incremento de precipitaciones

El Servicio de Control de Mosquitos está preparado para reforzar las labores de vigilancia y tratamiento ante posibles episodios de precipitaciones durante los próximos meses, especialmente entre septiembre y noviembre, periodo en el que pueden producirse episodios de precipitaciones intensas.

El objetivo, tal y como ha destacado el diputado de Medio Natural, es “actuar con la mayor rapidez posible tras los episodios de lluvias, localizar los posibles nuevos focos de cría y aplicar los tratamientos necesarios durante las fases larvarias del mosquito”. De esta manera, se pretende interrumpir su ciclo biológico antes de que los ejemplares alcancen la fase adulta y puedan provocar molestias a la población.

En este sentido, José María Andrés ha hecho hincapié en la importancia de la concienciación ciudadana y el papel fundamental que juegan los vecinos y vecinas de Castellón en la prevención, subrayando que “combatir los mosquitos es cosa de todos y para todos”.

Así, desde la Diputación de Castellón se recomienda mantener una adecuada gestión y conservación de las fincas, solares, parcelas y otros espacios susceptibles de acumular agua, evitando en la medida de lo posible la presencia de recipientes o zonas con agua estancada que puedan convertirse en potenciales focos de cría.

“Solo con la colaboración de todos podremos avanzar en la lucha contra los mosquitos y proteger la salud de nuestros vecinos”, ha concluido el diputado de Medio Natural.