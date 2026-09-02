Museos, templos y sacristías de Castellón blindan sus medidas de seguridad tras el robo del siglo en Villena

Bastaron cuatro minutos para que unos desconocidos perpetraran el robo del siglo en el Museo de Villena la semana pasada. Actuaron de madrugada y consiguieron apoderarse de gran parte del Tesoro, piezas de orfebrería del año 1000 antes de Cristo consistentes en cuencos, brazaletes, botellas y piezas diversas de oro, plata, hierro y ambar. El golpe ha hecho saltar todas las alarmas, pues es el tercero de similares características que ocurre en España en los últimos meses.

Patrimonio eclesiástico

Es por ello que las instituciones han movido ficha para reforzar la seguridad de museos, parroquias, templos y sacristías de la provincia de Castellón. En el caso de la diócesis de Segorbe Castellón, el obispado ha confirmado que el pasado 28 de agosto, tras conversaciones entre la Delegación Diocesana de Patrimonio y la Policía Nacional, el vicario General, Javier Aparici, remitió una comunicación a todas las parroquias de la Diócesis en relación con este asunto. "Os ruego que extreméis las precauciones y reviséis las medidas de seguridad de los templos, sacristías, museos y demás dependencias parroquiales en las que se conserven piezas de orfebrería u otros objetos de especial valor", indicaba la comunicación. Asimismo, les pedía estar "especialmente atentos durante estos días, procurando que estos bienes permanezcan debidamente custodiados y evitando, en la medida de lo posible, situaciones que puedan facilitar su sustracción". Apelaba, en ese sentido, no a generar alarma, sino a actuar con prudencia y responsabilidad en la custodia del patrimonio que tenemos encomendado. Un mensaje que han hecho extensible a quienes colaboran habitualmente en la apertura, vigilancia y cuidado de los templos". Desde el obispado precisan que tanto los museos como las parroquias de la diócesis cuentan con las medidas de seguridad habituales para este tipo de espacios, en función de sus características y necesidades, de acuerdo con la normativa aplicable. Entre ellas se encuentran sistemas de alarma y protección, así como las medidas de custodia y seguridad propias de los lugares en los que se conserva patrimonio. Desde la diócesis de Tortosa afirman que, tras haber recibido instrucciones de la Conselleria de Cultura, reforzarán las medidas de seguridad de los espacios sacros más emblemáticos de la provincia de Castellón dependientes de su demarcación. Hay que recordar que 33 localidades del norte de la provincia dependen de esta diócesis, como Morella, Alcalà de Xivert, Peñíscola o Sorita.

MACVAC

También museos emblemáticos de la provincia de Castellón, como el Museu de Vilafamés o el Museu de Belles Arts han movido ficha ante esta amenaza. Desde el Museu de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni (Macvac), su directora, Sofía Barrón, explica que "mantenemos un contacto constante con la Policía Nacional, concretamente con la unidad especializada en Patrimonio. A raíz del robo ocurrido en Villena, hemos mantenido dos comunicaciones con ellos: una p rimera para elaborar un listado de aquellas obras que pudieran contener metales preciosos y una segunda relacionada, precisamente, con el mantenimiento de los sistemas de seguridad. Estas comunicaciones se realizan a través de la Xarxa de Museus de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. En cualquier caso, se trata de una comunicación habitual y no exclusivamente motivada por el robo de Villena", señala Barrón.

Las medidas de seguridad implantadas en el museo son las correspondientes al nivel de seguridad 3 que tiene establecido el centro y cumplen con los requisitos exigidos para la protección de su colección. Entre otras, se exige disponer de un sistema de alarmas autónomo, conectado a una central receptora, que no pueda ser desconectado y que funcione las 24 horas del día, así como de un sistema de cámaras de vigilancia. Contar con este nivel de seguridad es imprescindible para poder asegurar las obras que constituyen los fondos del museo. De hecho, el sistema de seguridad fue renovado por completo hace aproximadamente tres años. "Actualmente, todas las instalaciones son nuevas y fueron implementadas por una empresa de referencia del sector, por lo que el museo dispone de todas las garantías y medidas de protección exigidas", aseveró Barrón, a preguntas de Mediterráneo.

Museu de Belles Arts

Por lo que respecta a la valiosa colección del Museu de Belles Arts de Castelló, la delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Castellón, Nuria Felip, señala que este martes por la mañana se ha comprobado el sistema de seguridad con los vigilantes de sala y, por el momento, se ha cerrado la sala de arqueología del sótano y quien quiera visitarla irá acompañado de una persona de seguridad. Este museo alberga piezas cerámicas de las famosas reales fábricas y talleres de l'Alcora, Onda y Ribesalbes, piezas que van desde el Paleolítico a la Edad Media, u obras artísticas de Ribalta, del taller de Zurbarán, de Joaquín Sorolla o de artistas como Porcar, Puig Roda o Romero de Torres, así como piezas escultóricas de Juan Bautista Adsuara, Benlliure y Viciano.

Ministerio de Cultura

Por su parte el Ministerio de Cultura ha facilitado a la Policía Nacional la información de los museos que gestiona de manera directa, y ha reforzado la seguridad en los mismos. Asimismo, el pasado 11 de agosto solicitó esta misma información a las comunidades autónomas y, a medida que se ha ido recibiendo, el Ministerio de Cultura la ha ido trasladando a la Policía Nacional. A aquellas comunidades autónomas que no remitieron la información, se les reiteró la petición el día 24 de agosto.

Además, el pasado viernes 28 de agosto la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes convocó una reunión con las direcciones con competencias en museos de las comunidades autónomas en la que se trató la petición de la Policía Nacional y la cuestión de la seguridad en los museos, de la que cada administración tiene la competencia respecto de los bienes que gestiona. También se abordó el contenido de un artículo sobre robos en museos europeos que la Europol había publicado el lunes de la semana pasada, 24 de agosto, en su portal web y que había sido recogido por algunos medios de comunicación.