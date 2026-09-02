El PSPV acusa a Pérez Llorca de "perder el verano" mientras se acumulan los problemas en las aulas

El portavoz de Educación del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha acusado al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de “perder el verano” y hacer volver al profesorado a las aulas con buena parte de los conflictos que marcaron el final del curso pasado todavía abiertos.

Lorenz ha recordado que, a pocos días de terminar el curso, Pérez Llorca aseguró que “el verano no puede convertirse en una excusa para detener la negociación”. Septiembre, sin embargo, ha llegado “con las principales reivindicaciones todavía encima de la mesa”, entre ellas la bajada de ratios, la mejora retributiva, el incremento de plantillas y de personal de apoyo para el alumnado con necesidades educativas especiales o la recuperación de recursos en FP, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Adultos y conservatorios.

“Estas reivindicaciones no buscan privilegios para el profesorado, sino mejorar la calidad educativa y garantizar que los niños y niñas de la Comunitat Valenciana reciban la mejor formación posible. El profesorado no se conforma con ir tapando agujeros curso tras curso”, afirma.

Además, el portavoz socialista ha reprochado a PP y Vox que “tengan la persiana medio bajada para resolver los conflictos que ya tenían, pero bien abierta para crear otros nuevos”. Lorenz se ha referido así al hecho de que hayan aprovechado precisamente el mes de agosto para poner al profesorado bajo sospecha y alimentar la idea de que en las aulas “no se educa, sino que se adoctrina” con su “policía ideológica”. “Ahora ponen a los docentes en la diana para generar miedo y autocensura a la hora de abordar contenidos que les resultan molestos”.

Castelló, con los ánimos también caldeados

En Castelló, esta primera semana laboral también ha arrancado con los ánimos caldeados, sobre todo por la falta de inversiones en colegios e institutos y tras el revés judicial que ha recibido el Consell, que tendrá que recuperar proyectos que paralizó nada más llegar Mazón al gobierno valenciano.

Lorenz ha advertido de que este contexto hace que el profesorado vuelva a las aulas “sintiéndose engañado y menospreciado” y ha remarcado que el nuevo curso comienza ya con una manifestación de la comunidad educativa convocada para el próximo 12 de septiembre. Ante ello, el PSPV-PSOE ha exigido al Consell que recupere la paz y el diálogo social que “PP y Vox han dinamitado”.

“Ya es hora de que Pérez Llorca deje el mojito del verano, levante la persiana y afronte los problemas que tiene encima de la mesa, empezando por la climatización de los centros. Si de verdad apuesta por la educación pública, que lo demuestre", ha concluido.