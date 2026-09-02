El relevo generacional aprieta al campo de Castellón: 8 millones más para jóvenes agricultores

La Generalitat valenciana abrirá una nueva línea de ayudas dotada con 8 millones de euros para facilitar la incorporación de 200 nuevos jóvenes agricultores al campo. El anuncio llega después de las críticas de La Unió Llauradora i Ramadera a la última convocatoria, resuelta este año, en la que 41 solicitudes fueron desestimadas exclusivamente por falta de crédito, pese a haber superado la evaluación y cumplir los requisitos establecidos.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado este miércoles la medida durante el acto del Primer Corte de la Uva Embolsada del Vinalopó, celebrado en la localidad alicantina de Agost, y en el que ha estado acompañado por el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina. Allí también ha señalado que este mes de septiembre se realizarán los primeros pagos de las 548 ayudas correspondientes a la convocatoria ya resuelta.

La nueva línea pretende dar respuesta a uno de los principales problemas estructurales del sector agrario valenciano: la falta de relevo generacional. La incorporación de jóvenes al campo figura como una de las intervenciones prioritarias dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, precisamente por su impacto sobre la continuidad de las explotaciones, la dinamización del medio rural y la viabilidad futura del tejido productivo.

Pérez Llorca ha situado el relevo generacional entre los grandes desafíos del sector, junto al incremento de los costes de producción, la competencia de terceros países, la necesidad de nuevas variedades y el problema del agua. El jefe del Consell ha defendido que la Generalitat ha impulsado medidas de simplificación administrativa y una bajada de impuestos que, según ha afirmado, benefician especialmente a agricultores y ganaderos.

También ha incidido en la importancia de diferenciar los productos valencianos en los mercados europeos ante la entrada de competidores de otras latitudes. En ese sentido, ha mostrado el respaldo de la Generalitat a potenciar el etiquetado y a reforzar las Denominaciones de Origen como vía para ganar competitividad.

La crítica de La Unió

El anuncio de una nueva convocatoria se produce después de que La Unió reclamara a la Conselleria de Agricultura una ampliación presupuestaria para cubrir las solicitudes que quedaron fuera en la resolución firmada el pasado 25 de abril. Según la organización, las 41 solicitudes excluidas por falta de crédito requerían 1,85 millones de euros, una cantidad que considera asumible dentro del conjunto del programa.

La organización agraria calificó de “difícilmente justificable” que jóvenes que cumplen todos los requisitos no reciban la ayuda por insuficiencia presupuestaria, especialmente en un contexto de déficit estructural de agricultores y ganaderos jóvenes en la Comunitat Valenciana. A su juicio, dejar fuera a solicitantes válidos por una cuantía “relativamente reducida” lanza un mensaje desincentivador para quienes se plantean incorporarse al sector.