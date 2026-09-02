La reutilización del agua se consolida como pilar clave en el sector turístico español

España vive un verano con la actividad turística en máximos históricos: 46,5 millones de turistas internacionales durante el primer semestre en una temporada marcada por el aumento de las llegadas y del gasto turístico. Y tras las piscinas, los espectáculos, las habitaciones de hotel, los restaurantes y las grandes instalaciones recreativas existe un recurso que condiciona la experiencia y la propia continuidad de la actividad: el agua.

En destinos turísticos intensivos en el uso del agua, cada visitante puede llegar a consumir hasta seis veces más agua que un residente (FiturNext 2026). Y es que el turismo se enfrenta a una creciente presión para gestionar mejor este recurso. El impulso europeo a la eficiencia hídrica y el Real Decreto 1085/2024, que refuerza su reutilización en España, aceleran este cambio. En este escenario, el recurso se empieza a abordar desde una visión sostenible que va de la mano de objetivos relacionados con la reducción del consumo de red, la reutilización del recurso, el evitar pérdidas y la disminución de la dependencia de fuentes externas.

Soluciones tecnológicas

En este contexto, compañías como Sitra, especializada en soluciones tecnológicas para la gestión eficiente y sostenible del agua en este sector, trabajan junto a hoteles, parques acuáticos, resorts y grandes espacios de ocio para responder a necesidades muy diferentes, desde asegurar el suministro y la calidad del agua hasta depurarla, regenerarla y devolverla al ciclo para nuevos usos.

Así lo explica Ricardo Sáez, director general de esta firma: «El turismo necesita avanzar desde el ahorro hacia una gestión verdaderamente inteligente del agua. No se trata solo de consumir menos, sino de recuperar el agua cuando sea posible y asegurar la calidad y el abastecimiento con el menor coste operativo» Tal y como lo resume Sáez, «estamos ante un sector en el que sostenibilidad y eficiencia económica ya forman parte de la misma decisión».

Llevado a la práctica, esta visión de Sitra se traduce en la reducción de rechazos generados en los sistemas de tratamiento de agua de aporte, en la recuperación de agua en parques temáticos y acuáticos destinada al riego de zonas verdes de estas instalaciones, en la depuración de más de 500 m3 diarios de agua en grandes superficies de ocio nocturno destinada, por ejemplo, a la limpieza de los aseos, o en tecnologías punteras que permiten garantizar el abastecimiento, acondicionando el agua disponible, cuando el caudal de red resulta insuficiente en grandes resorts.

La reutilización es una de las principales palancas de esta transformación. El mejor ejemplo está en c, cuyo sistema de depuración y regeneración diseñado por Sitra ha permitido recuperar en un año alrededor de 22.000 m3 de agua y devolver a cauce más de 6.000 m3 de agua depurada.

Pero hablar de verano y de agua implica hablar de piscinas. Por ejemplo, de hoteles supervisados permanentemente por firmas como esta, cuyo trabajo se centra en garantizar la calidad y seguridad del agua, pero también en evitar fugas, tratamientos desajustados o consumos innecesarios durante los meses de mayor ocupación. A nivel técnico, todo esto se traduce en modelos de recirculación, tecnologías de filtración que reducen la turbidez, sistemas para la corrección y el control del pH, y herramientas digitalizadas que monitorizan a tiempo real parámetros clave como la turbidez, la temperatura o el tiempo de recirculación.

El ejemplo de Aquarama

La prueba está en Aquarama, parque acuático de referencia de la costa mediterránea y en la que le gestión eficiente del agua convive con una demanda muy concentrada. Sitra ha aportado su experiencia en este tipo de instalaciones, un trabajo que desde la compañía relacionan directamente con la permanente monitorización: «Proyectos de esta escala requieren una gestión constante y precisa, capaz de adaptar cada proceso a la afluencia real de la jornada. La tecnología nos permite monitorizar los parámetros, anticipar desviaciones y generar alertas que hacen el tratamiento más seguro», explica Sáez.

Sitra es una compañía especializada en soluciones tecnológicas para la gestión eficiente y sostenible del agua en este sector. / Mediterráneo

De hecho, el reto de muchos complejos turísticos comienza incluso antes de todo ese proceso: consiste en disponer de un caudal suficiente y con la calidad necesaria para atender todas las necesidades de la instalación: «Empleamos tecnologías como la ósmosis inversa para lidiar con las limitaciones de suministro que habitualmente se convierten en un cuello de botella para la actividad de los complejos en periodos de máxima ocupación», explica Sáez.

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De esta forma, la reutilización y el aprovechamiento de recursos hídricos que no se podrían utilizar en condiciones normales se ha convertido en un pilar dentro del sector, con actuaciones que Sitra desarrolla en complejos turísticos de gran dimensión, entre ellos Magic World en Orpesa.