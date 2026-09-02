Sobresalto en Vila-real: dos detenidos por intentar asaltar una vivienda
También en Orpesa la colaboración vecinal fue clave para detener a un individuo in fraganti en un vehículo tras robar en una vivienda
Noche de sobresalto en Vila-real, donde los agentes de la Policía Local detuvieron la pasada noche a dos individuos como presuntos autores de un intento de robo en el interior de una vivienda.
Un caso en el que cobró importancia la rápida actuación policial y, especialmente, la colaboración ciudadana, que permitió localizar y detener a los sospechosos.
En Orpesa
Un caso que se suma al ocurrido hace una semana en Orpesa, donde la colaboración ciudadana también fue clave para que se pudiera detener a una persona, que fue sorprendida mientras sustraía objetos del interior de un vehículo. Durante la intervención, los agentes localizaron entre sus pertenencias un objeto que permitió relacionarlo con otro hecho delictivo ocurrido esa misma noche: el acceso al interior de un domicilio. La actuación policial, realizada conjuntamente con Guardia Civil, permitió así esclarecer ambos hechos, procediendo a la detención del implicado, que posteriormente pasó a disposición judicial.
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