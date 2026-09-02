STEPV planta cara a Educación por convertir a los inspectores en "policía ideológica"

STEPV ha reclamado en mesa sectorial a la Conselleria de Educación la derogación del artículo 155 de la ley de acompañamiento de los presupuestos, una medida que el sindicato considera que parte de la "premisa falsa" de que existe adoctrinamiento en las aulas y que, a su juicio, pretende convertir a la inspección educativa en una especie de "policía ideológica" sobre el profesorado.

La organización sindical planteó esta cuestión antes de abordar los puntos previstos en el orden del día de la reunión con Educación. Según STEPV, la medida supone "criminalizar" al profesorado y enfrentarlo con las familias y el conjunto de la sociedad. Por ello, responsabiliza también a la Conselleria de Educación de su puesta en marcha y reclama que sea retirada.

Críticas al artículo 155

El sindicato ha solicitado además que la consellera de Educación se pronuncie expresamente en contra de esta medida e inste al presidente de la Generalitat y al conjunto del Consell a derogar el artículo 155.

STEPV también ha puesto sobre la mesa la situación de la bolsa de inspectores e inspectoras accidentales. A juicio del sindicato, la propuesta de la Conselleria no resuelve uno de los principales problemas actuales: la estabilidad de las bolsas y, con ello, la del profesorado que desempeña estas funciones de manera accidental.

Actualmente, ante un nuevo procedimiento selectivo, la bolsa se rehace con las personas que superan como mínimo las dos primeras pruebas. STEPV advierte de que este sistema puede provocar que profesionales con años de experiencia y conocimiento acumulado queden fuera de la bolsa.

Por este motivo, la organización considera que el modelo puede acabar perjudicando al propio servicio de inspección y ha propuesto la creación de un grupo de trabajo que estudie un nuevo sistema de bolsas.

Malestar por las adjudicaciones docentes

Durante la reunión, la Dirección General de Personal Docente también ha facilitado información sobre los últimos procedimientos de adjudicación de plazas. STEPV ha trasladado el malestar existente entre el profesorado porque determinadas vacantes que, según sostiene, no corresponden a jubilaciones de septiembre ni a habilitaciones de última hora no se ofrecieron en procedimientos anteriores y, por tanto, no pudieron ser solicitadas.

El sindicato ha reclamado que se adopten medidas para que todas las plazas disponibles en el sistema educativo sean ofertadas en todos los procedimientos de adjudicación.

Entre las cuestiones concretas abordadas figuran las plazas PROA+, que aparecen catalogadas como vacantes pero tienen como fecha de finalización el 30 de junio. La Conselleria explicó que dependen de financiación externa y que se ha optado por esa fecha para evitar una disminución del número total de plazas PROA+.

STEPV ha pedido que estas plazas cuenten con financiación mixta de la Conselleria y el Ministerio. Sobre las plazas PCT de Matemáticas y Lectura, Educación confirmó al sindicato que su duración se extiende hasta el 31 de agosto.

Problemas en el aplicativo

El sindicato también ha valorado positivamente la eliminación de la adjudicación forzosa, aunque ha denunciado problemas en el aplicativo derivados, según sostiene, de una mala programación informática y ha reclamado que se solucionen cuanto antes.

Además, STEPV ha exigido que se oferten todas las plazas todavía pendientes, incluidas aquellas correspondientes a reducciones del 50% de la jornada. Según trasladó Educación al sindicato, estas últimas se ofertarán el martes día 8, con incorporación el día 9.

Otro de los asuntos abordados fue la renovación del material de los conservatorios. STEPV ha celebrado que finalmente se haya licitado esta actuación, que considera "muy necesaria y urgente", aunque sostiene que llega tarde. El sindicato pidió información sobre los plazos previstos para que el nuevo material llegue a los centros y la Conselleria indicó que trasladará la cuestión a la Dirección General de Ordenación.

Personal experto y profesorado especialista

La reunión también sirvió para analizar la situación del personal experto y del profesorado especialista, especialmente en lo relativo a las incompatibilidades de quienes trabajan en otras áreas de la Administración pública.

Según la información trasladada por la Conselleria, la Dirección General de Emergencias ha remitido al Consell un documento para que se apruebe anualmente el interés general de esta figura, especialmente en los ciclos formativos de Emergencias. Esta fórmula permitiría, según lo expuesto durante la reunión, dar cobertura legal a trabajadores públicos de otros sectores que también ejercen dentro del sistema educativo.

STEPV ha reclamado igualmente que se convoque cuanto antes una reunión entre los tres comités y la Dirección General de Personal. La Conselleria se comprometió a plantearla una vez haya comenzado el curso.

Sobre las vacantes de este profesorado, Educación señaló que, una vez solucionada la cuestión de las incompatibilidades, se pondrá en marcha el procedimiento correspondiente de vacantes y adjudicaciones.

Retribuciones del profesorado

STEPV preguntó asimismo por el abono del acuerdo retributivo pactado con ANPE y CSIF. Según trasladó la Conselleria, el acuerdo ya ha sido elevado a Hacienda, aunque las cantidades no se incorporarían a las nóminas hasta octubre o noviembre.

El comunicado de STEPV señala que estos pagos tendrán efectos retroactivos desde septiembre de 2027.

El sindicato también se interesó por distintas normas pendientes de publicación, entre ellas la Orden de bolsas, que pasará a convertirse en decreto, la Orden de comisiones y el Decreto de horarios.

Bolsas extraordinarias y oposiciones

En cuanto a las bolsas extraordinarias de Profesorado de Música y Artes Escénicas (PMAE), STEPV preguntó por la resolución de la especialidad de Canto, prevista para septiembre. La Conselleria confirmó que se publicará la próxima semana.

También se abordaron los plazos del concurso de méritos de la especialidad de Órgano. La Dirección General de Personal comunicó que trasladará esta cuestión a la Dirección General de Bolsas.

STEPV preguntó además por la previsión para ofrecer el curso destinado a las direcciones de los centros educativos, que según el sindicato no se ha ofertado durante 2026. La Conselleria trasladará la petición a la Dirección General de Formación.

Por último, la organización sindical solicitó información sobre la próxima convocatoria de oposiciones del Cuerpo de Inspección Educativa, en concreto sobre si se celebrarán en septiembre de 2027 o en septiembre de 2028. La Conselleria indicó que todavía no puede confirmar si las pruebas tendrán lugar este curso o el siguiente.