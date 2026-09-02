'Todavía nos queda el cielo': la astronomía se une a la revitalización de la Serra d’Espadà tras el incendio

La Serra d’Espadà ha perdido parte de su paisaje bajo las llamas, pero cuando llega la noche, su cielo continúa ahí. Con esa idea nace Todavía nos queda el cielo, una iniciativa de la Societat Astronòmica de Castelló (SAC) que lleva la astronomía a los municipios afectados por el reciente incendio forestal como una forma de acompañamiento, divulgación y esperanza.

La iniciativa arrancó el pasado sábado 29 de agosto en La Vall d’Uixó, donde la primera observación astronómica pública y gratuita consiguió una excelente acogida y una notable participación ciudadana. Familias, aficionados y vecinos se reunieron en el barrio Carmaday para observar el cielo nocturno y compartir una actividad que, más allá de la astronomía, quiso convertirse en un homenaje al territorio y a todo aquello que todavía permanece.

Durante la jornada, los asistentes pudieron acercarse al cielo de una manera diferente, descubriendo algunos de sus principales objetos y aprendiendo a reconocer las estrellas y constelaciones visibles. Pudieron disfrutar de una charla introductoria dirigida por Miguel Molina y Carlos Rebollar, y la posterior visualización de algunos objetos astronómicos, así como la Luna, Saturno, cúmulos y estrellas dobles, con el total de los doce telescopios aportados por la asociación. La respuesta del público ha animado a la Sociedad Astronómica de Castellón a continuar llevando esta propuesta a otras localidades afectadas.

Dos nuevas citas en septiembre y octubre

La segunda observación de la iniciativa tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en Alcúdia de Veo, mientras que la tercera está prevista para el 3 de octubre en Tales.

Las dos actividades serán, al igual que la celebrada en La Vall d’Uixó, públicas y gratuitas, y estarán abiertas a toda la ciudadanía.

Con esta serie de observaciones, la SAC pretende que la astronomía sirva como punto de encuentro y como una manera de mantener vivo el vínculo de la población con la Serra d’Espadà en un momento especialmente difícil para el territorio.

«El paisaje ha cambiado, pero no queremos dejar de mirar hacia adelante»

Desde la Sociedad Astronómica de Castellón explican que la iniciativa surgió de la necesidad de hacer algo desde su propio ámbito tras el incendio.

«Aunque una parte de nuestro paisaje ha quedado gravemente afectada, no queremos perder la esperanza ni olvidar todo lo que todavía nos queda. Seguimos teniendo un cielo extraordinario que podemos compartir y disfrutar».

La SAC considera que el cielo nocturno constituye también un patrimonio natural que merece ser protegido y conocido. Por ello, las observaciones buscan acercar este patrimonio a los vecinos de los municipios afectados y recordar que la recuperación del territorio será una tarea colectiva.

«Queremos que sea también un gesto de compromiso con nuestro territorio. Entre todos podemos contribuir a que las futuras generaciones vuelvan a disfrutar de una Serra d’Espadà tan bonita como la que hemos conocido».

La entidad contempla, además, continuar ampliando la iniciativa a otros municipios afectados por el incendio, de manera que el cielo pueda convertirse durante los próximos meses en un lugar de encuentro para quienes viven en la zona y para quienes quieren acompañarlos.

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"Porque el fuego puede transformar un paisaje, pero no puede apagar la capacidad de un territorio para volver a levantarse. Todavía nos queda cielo", señalan.