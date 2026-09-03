Almodóvar, presidenta del colegio de Enfermería de Castellón sobre el bullying: "Muchas veces el alumnado no confiesa a sus profesores o familias lo que está viviendo"

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS), Isabel Almodóvar, ha cargado este jueves por la no inclusión de la Enfermería Escolar en el protocolo antiacoso del Ministerio de Educación y lo considera un "error totalmente muy grave de diagnóstico".

«Muchas veces el alumnado no confiesa a sus profesores o familias lo que está viviendo por miedo, vergüenza o porque el propio docente va desbordado y esa no es su función. Sin embargo, acuden de forma reiterada a la enfermera escolar por cefaleas de repetición, dolores abdominales recurrentes, trastornos del sueño o crisis de pánico. Las enfermeras estamos formadas para leer entre líneas esos patrones y ofrecer un espacio neutral y confidencial, fuera del ámbito evaluativo escolar. Esa intervención precoz es determinante para frenar el deterioro de la salud mental antes de que desemboque en autolesiones o en ideación suicida», ha explicado Isabel Almodóvar.

Almodóvar ha considerado como un «error totalmente muy grave de diagnóstico», recalcando que el acoso y el ciberacoso no son simples faltas de convivencia, sino un problema de salud pública de primer orden.

«El acoso escolar tiene repercusiones fisiológicas y psicológicas de enorme calado que exigen una mirada clínica experta», ha remarcado Almodóvar. La presidenta del órgano colegial ha subrayado que la evidencia científica demuestra que las víctimas de violencia en las aulas «somatizan el sufrimiento mucho antes de poder verbalizarlo», por lo que la consulta de enfermería se convierte en el verdadero escudo de detección temprana.

Radiografía provincial: una presencia insuficiente y testimonial

Desde el COECS, además, consideran inasumible que, un año más, la vuelta al cole se afronte en la provincia de Castellón con una dotación prácticamente testimonial de estos profesionales. En la capital provincial únicamente operan dos profesionales para cuatro centros (Guitarrista Tárrega, Mestre Carles Selma, Illes Columbretes y San Agustín) en los que se alternan durante la semana. Del mismo modo, en Segorbe se destinan otras dos profesionales para dar cobertura a tres colegios. Salvo iniciativas muy focalizadas en centros de Educación Especial o proyectos piloto aislados, el resto de la provincia carece por completo de este recurso sanitario.

«Nos encontramos con una cobertura anecdótica que para nada responde a las necesidades reales de nuestra población infantil y juvenil. La salud de nuestros hijos no puede estar condicionada por el municipio en el que residan ni depender de la buena voluntad o los recursos de un ayuntamiento determinado», ha declarado la presidenta del COECS.

Fin a los «compartimentos estancos» entre Sanidad y Educación

Asimismo, desde la Junta Directiva del COECS denunciamos la histórica brecha de descoordinación que arrastran las administraciones competentes a nivel autonómico: «Las consellerias de Sanidad y de Educación siguen trabajando como compartimentos estancos, y los perjudicados directos son los alumnos y sus familias. Los colegios e institutos no pueden ser islas al margen del sistema sanitario», ha insistido Almodóvar.

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Por todo ello, desde el COECS reclamamos con urgencia una planificación presupuestaria y estructural que permita crear plazas estatutarias, estables y progresivas de Enfermería Escolar en toda la red de centros públicos y concertados de la provincia, dejando atrás la precariedad de las contrataciones temporales y garantizando que las aulas sean espacios seguros y de promoción activa de la salud.