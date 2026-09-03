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Planta cerrada por incendio

El Ayuntamiento de Vall d'Alba reacciona al cierre de la empresa Importaco: "Medidas urgentes para para minimizar el impacto laboral, económico y personal"

Desde el consistorio lamentan no haber sido informados de esta decisión

Estado de la planta afectada por el incendio, durante las labores de extinción.

Estado de la planta afectada por el incendio, durante las labores de extinción. / Bombers de Castelló

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

La planta de frutos secos de Importaco en Vall d'Alba, centrada en las almendras, sufrió en mayo un gran incendio que dejó inutilizadas las instalaciones. Una vez apagado el fuego, los trabajadores entraron en un ERTE con la esperanza de conocer planes para la reconstrucción de la factoría.

Lamentablemente, la decisión de la compañía ha sido la de no reconstruir las dependencias, lo que afecta a cerca de un centenar de personas que estaban pendientes de conocer su futuro. Desde el sindicato UGT han lamentado la decisión y esperan que la empresa aporte las condiciones más favorables para las personas que perderán su empleo de manera definitiva.

Reacción municipal

Desde el Ayuntamiento de Vall d'Alba han remitido un comunicado en el que valoran una decisión que afecta a una de las industrias del municipio. La institución "lamenta profundamente la decisión de la empresa Importaco de cesar su actividad en nuestro municipio tras el incendio que afectó a la planta" e incide en que la medida "afecta directamente a cerca de un centenar de trabajadores y trabajadoras y, por tanto, repercute gravemente en numerosas familias de nuestro pueblo y de localidades vecinas".

El consistorio afirma que se ha trabajado "intensamente para intentar evitar este desenlace, con el objetivo prioritario de garantizar la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo". Además, lamenta "profundamente que una decisión de tanta trascendencia para el futuro de nuestro municipio no haya sido comunicada oficialmente a la institución. Consideramos que, por responsabilidad institucional, así como por el estrecho vínculo que durante años ha unido a la empresa con Vall d'Alba, esta corporación debería haber sido informada directamente".

Derechos laborales

La principal preocupación de la institución local son "las personas afectadas y, por ello, exigimos a la dirección de la empresa la máxima responsabilidad, sensibilidad y protección de los derechos laborales de la plantilla. Asimismo, instamos a articular de manera urgente todas las medidas posibles para minimizar el impacto laboral, económico y personal que conlleva este cierre".

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Además, el consistorio "se mantiene, desde este mismo momento y como siempre hemos hecho, a la entera disposición de los trabajadores y trabajadoras afectados".

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