Vuelve el bochorno a Castellón: Aemet advierte de "un episodio muy anómalo de temperaturas altas"

El calor aún no se ha ido. La tregua que ha dado el mercurio durante los últimos días en la provincia de Castellón está a punto de llegar a su fin con la llegada de "un episodio muy anómalo de temperaturas altas".

Así lo advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), desde la que apuntan que este repunte de las temperaturas "no será tan intenso como los de julio y agosto, pero será muy destacado para tratarse de septiembre".

Tanto de día como de noche

"Con estabilidad, viento flojo y brisas débiles, las temperaturas más altas se registrarán en el interior", detallan, añadiendo que en el litoral "las máximas estarán en general entre 32 y 34ºC, pero con fuerte sensación de bochorno tanto de día como de noche por la combinación de calor y humedad alta".

La previsión señala que varios días a partir de este viernes "pueden ser récord de temperatura media en la Comunitat Valenciana para cada fecha correspondiente, lo que es significativo de la gran anomalía del episodio cálido previsto para las fechas en las que estamos". Además, debido a la estabilidad anticiclónica, tampoco se esperan precipitaciones significativas durante los próximos días.

El más cálido desde que hay registros

Aemet también hace balance del mes de agosto de 2026, que ha sido extremadamente cálido y pluviométricamente normal, así como el más cálido desde que hay registros. La temperatura media, 26.5ºC, es 2,1ºC superior a la de la climatología de referencia (24,4) y la precipitación acumulada ha sido 24.6 l/m2, que es un 9% superior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (22,7 l/m2).

Durante la primera quincena del mes las temperaturas estuvieron de forma persistente entre dos y tres grados por encima de los valores normales, sin un gran pico cálido, pero con sensación de calor y bochorno diurno y nocturno. A nivel autonómico se llegó a activar por primera vez en cinco días el aviso rojo por temperaturas máximas.

Aunque el mes fue pluviométricamente normal, la distribución fue muy irregular, ya que las precipitaciones fueron con tormentas de corta duración. Fueron muy destacadas, aunque de escala muy reducida, las tormentas del día 15 en Bejís y la del 16 en Castellfort. Muchas de las tormentas del mes provocaron rachas muy fuertes de viento y reventones secos y húmedos. Algunas fueron secas o escasa precipitación, como las de los días 7 y 20, que provocaron los incendios de Tírig y Segorbe.