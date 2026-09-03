Castelló desde la Basílica hasta Castalia: 387.000 piezas y 6 años para construir una ciudad en Lego

Severino Fernández lleva años convirtiendo piezas de Lego en edificios, lo que comenzó como un hobby se ha transformado en un proyecto llamado 'Castellón en Bricks', que ya reúne aproximadamente 387.000 piezas y que permite recorrer parte de Castelló a través de sus construcciones. La Concatedral, el Fadrí, el Ayuntamiento, la Plaza Mayor, la Calle Mayor, el Estadio Skyfi Castalia, la Basílica de Lledó, el Casino, la Lonja, la Casa Abadía, la Plaza Santa Clara y la Magdalena, forman parte de la exposición vinculada al 775 aniversario de la ciudad. "Principalmente quería que quien entre pueda ver, con un realismo bastante grande, todos los edificios emblemáticos de Castelló", explica Fernández, que comenzó a desarrollar estas construcciones durante la pandemia.

Galería: Castellón se convierte en una ciudad de Lego en la exposición ‘Castellón en Bricks’ con motivo de su 775 aniversario / Gabriel Utiel

Tejados, piezas y precisión

Construir un edificio con Lego no consiste únicamente en reproducir su forma, ya que uno de los principales retos está en conseguir los detalles y, especialmente, los tejados. La Basílica de Lledó y la Concatedral son, según su autor, las construcciones más complicadas. "Tienes que jugar mucho con las piezas que tienes en Lego", señala. Los diseños de los tejados son propios y no están copiados. Para planificar las estructuras utiliza Lego Estudio 2.0, un programa que permite trabajar en tres dimensiones con las diferentes piezas. "Teniendo un poquito de lo que se llama la visión espacial, cuando ves un edificio puedes saber qué piezas puedes utilizar", explica.

El tamaño de las maquetas obliga además a prestar especial atención al transporte. El Estadio Skyfi Castalia, por ejemplo, mide 1,80 metros de largo por 1,35 de ancho, contiene 40.000 piezas, 1.800 asientos y 500 minifiguras. Su construcción le llevó aproximadamente un mes y medio. "Son muchas piezas, pero es muy repetitivo", relata. La Concatedral reúne unas 35.000 piezas y refleja hasta qué punto la precisión forma parte del proceso. Su autor llegó a desmontarla pieza a pieza para volver a construirla después de detectar aspectos que no le convencían. "Soy muy meticuloso", reconoce.

El Estadio Skyfi Castalia mide 1,80 metros de largo por 1,35 de ancho, contiene 40.000 piezas, 1.800 asientos y 500 minifiguras. / Gabriel Utiel

Un trabajo en solitario

La mayor parte del proceso la realiza solo, ya que también se encarga personalmente de ensamblar y ajustar los módulos cuando las construcciones llegan a una exposición. Para almacenarlas y trabajar con ellas dispone de un local específico y utiliza cajas y baúles de madera fabricados para facilitar su transporte. Las piezas proceden, entre otros lugares, de plataformas especializadas como BrickLink y BrickOwl. "Con las construcciones anteriores compraba 10 de un tipo, 20 de otro, y ahora ya se ha convertido en comprar 1.500 o 2000", explica.

"Lo estoy convirtiendo en hacer exposiciones remuneradas, y por lo menos, lo rentabilizo" Severino Fernández — Creador de los edificios en Lego

El traslado de las obras hasta el Museo de Etnología requirió cuatro viajes con una furgoneta grande. Por eso, el hobby ha empezado a adquirir una dimensión más profesional. "Lo estoy convirtiendo en hacer exposiciones remuneradas, y por lo menos, lo rentabilizo, pero todo de forma legal ya que está vinculado a mi empresa de construcción", afirma.

En diciembre llegará una exposición todavía mayor, con más de dos millones de piezas y una maqueta de ocho metros dedicada al Western. Durante la muestra, estará presente los viernes por la tarde y los sábados y domingos. Una oportunidad para explicar un trabajo que, según recuerda de su anterior exposición en 2022, despierta especialmente la curiosidad de los más pequeños: "Los críos enseguida te preguntan mil cosas del tema".

Visita de la alcaldesa

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, acompañada de la concejala de Cultural, María España, ha visitado la exposición, han estado acompañadas por el autor e impulsor de esta exposición.

Para Begoña Carrasco "esta es una manera diferente de acercarse a contemplar algunos de los edificios y espacios urbanos más queridos por los castellonenses desde una perspectiva original como es el mundo de los LEGO y sentir ese orgullo de ser y sentirnos de Castellón"

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, junto a la concejala de Cultural, María España y al creador de los edificios de Lego, Severino Fernández, visitando la exposición esta mañana. / Mediterráneo

Más de 300 visitantes en dos días

Carrasco también ha querido hacer hincapié "en el gran éxito que está teniendo esta exposición, que despierta un gran interés sobre todo en los más pequeños, ya que en apenas dos días que lleva abierta han pasado por aquí más de 300 personas".

La primera edila ha querido también agradecer al autor de la exposición, Severino Fernández, "la enorme dedicación, traducida en miles y miles de horas de trabajo, que se han traducido en esta gran exposición que hoy podemos ver todos y que hoy podemos ver y compartir con orgullo en unos días tan especiales y simbólicos como son los del Aniversario de la Ciudad".

Begoña Carrasco ha querido invitar "a todos los castellonenses, en especial al público familiar, a que visiten esta exposición 'Castellón en Bricks', porque seguro que va a despertar la admiración y la curiosidad de todas las personas que se acerquen hasta el Museu d'Etnologia. Una manera de celebrar este 775 Aniversario de la Ciudad de una forma lúdica y redescubriendo nuestra historia y patrimonio desde una perspectiva diferente a través de estos edificios realizados con minuciosidad con miles de piezas de LEGO".

Horarios de la exposición

La exposición estará abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre y los horarios serán de martes a sábado, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos de 10.00 a 13.00 horas. Los lunes permanecerá cerrada.