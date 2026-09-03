Compromís exige al Gobierno una alianza europea para salvar la competitividad de la cerámica de Castellón

El diputado de Compromís en Les Corts Valencianes, Vicent Granel, ha señalado que “es importante que el Gobierno escuche de primera mano a una industria que es estratégica para Castelló y para el conjunto del país, pero ahora es necesario que esa escucha se traduzca en medidas concretas”, a raíz de la visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, a la sede de ASCER.

“La cerámica de Castelló no necesita solo que le digan que es estratégica. Necesita que las administraciones actúen para que pueda seguir siéndolo”, ha afirmado Granel. El diputado de Compromís ha destacado que el sector cerámico “ha hecho durante años los deberes en innovación, eficiencia energética y modernización de sus procesos” y que, precisamente por ello, “no tiene sentido que una industria que ha avanzado tanto en eficiencia sea penalizada por un sistema europeo que no tiene suficientemente en cuenta la realidad tecnológica de los procesos productivos”.

En este sentido, Granel ha valorado que el Gobierno español esté defendiendo ante la Comisión Europea un benchmark específico para el sector cerámico. “Es una reivindicación correcta, pero no puede quedarse en una carta a Bruselas o en pedir sensibilidad a la Comisión Europea. Hay que hacer política y construir una mayoría europea que defienda la industria cerámica”, ha remarcado.

“Lo que necesita la cerámica es más Europa, pero una Europa que defienda su industria y que no deje solos a los sectores que están haciendo la transición”, ha afirmado Granel. El diputado considera que el Estado debería impulsar un frente europeo de países y regiones cerámicas, especialmente con Italia, para defender ante la Comisión Europea un tratamiento específico para el sector.

“Castelló no puede ir sola a Bruselas. Es necesario que España lidere una alianza con Italia y con las regiones europeas con una industria cerámica potente para defender conjuntamente un modelo de transición que sea ambientalmente ambicioso, pero también industrialmente realista”, ha indicado.

Más apoyo mientras llega la descarbonización

El diputado ha valorado también la ampliación este año de las compensaciones por los costes indirectos de CO₂, con una dotación estatal de 600 millones de euros y la incorporación por primera vez del sector cerámico. “Las compensaciones por los costes indirectos son necesarias, pero el problema de la cerámica es mucho más amplio: tenemos el coste del gas, los derechos de emisión, la necesidad de seguir invirtiendo en descarbonización y una competencia internacional que muchas veces no juega con las mismas reglas”, ha explicado.

Por ello, Compromís reclama al Gobierno español que impulse un plan específico de competitividad y transición energética para el clúster cerámico de Castellón. El plan debería incluir el mantenimiento de las compensaciones por los costes energéticos y de CO₂; un programa específico de ayudas a la descarbonización de la industria cerámica, destinado a la electrificación, la eficiencia energética, los nuevos combustibles, el hidrógeno, la investigación y la modernización de los hornos; el refuerzo de la cogeneración como tecnología de transición mientras se desarrollan alternativas industrialmente viables; y el impulso de proyectos piloto de electrificación de los procesos cerámicos, con la participación de las empresas, el ITC y las universidades valencianas.

Granel ha reivindicado también una actuación más contundente del Estado ante las instituciones europeas. En este sentido, ha puesto en valor la labor que está desarrollando el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà en el Parlamento Europeo, donde ha trasladado directamente las reivindicaciones de la industria cerámica de Castelló y ha participado en iniciativas europeas con representantes de los sectores español e italiano. Marzà ha reclamado flexibilidad en los objetivos de emisiones y un marco que tenga en cuenta la realidad de las industrias cerámicas que ya han alcanzado elevados niveles de eficiencia.