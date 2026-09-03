La Diputación de Castellón respalda la formación para mayores con una nueva convocatoria de becas: cuándo pedirlas

La Diputación de Castellón respalda la formación para mayores con una nueva convocatoria de becas para la UNED Sénior y la Universidad para Mayores de la UJI.

La institución provincial ha aprobado las bases de las becas de estudio dirigidas a personas mayores de la provincia por un importe total de 25.000 euros para el curso educativo 2026-2027, siendo 15.000 euros para la UJI y 10.000 euros para el programa de la UNED. Unas subvenciones “que tienen como objeto financiar los costes derivados de la matrícula y tasas universitarias del alumnado senior”, ha explicado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà.

La dirigente provincial ha subrayado que “desde la Diputación de Castellón seguimos invirtiendo en acciones de promoción del envejecimiento activo y, con estas becas, facilitamos el acceso a los sistemas de educación de las personas mayores de la provincia".

Plazo de solicitud

Por lo que respecta a la UJI, será beneficiario el alumnado matriculado en estudios de grado universitario sénior, posgrado o en el curso de Ciencias Humanas y Sociales, actualmente denominado programa Aulas para Mayores. La convocatoria contempla un total de 94 becas, distribuidas entre las distintas opciones de estudio. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el próximo 9 de septiembre y se prolongará hasta el 28 de septiembre, ambos inclusive.

En el caso de la UNED, podrá concurrir a las ayudas el alumnado matriculado en los distintos centros asociados de la provincia. Las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre.

La Diputación, con la concesión de estas becas, pretende “fomentar el envejecimiento activo, apoyando a personas que conservan su ilusión por aprender y alcanzar nuevas metas". Torlà ha añadido que estas convocatorias también tienen el objetivo de “promover el desarrollo intelectual, facilitando que los mayores adquieran nuevos conocimientos que les permitan desenvolverse activamente hoy en día”.

En conjunto, este tipo de ayudas “es una forma de motivar e incentivar por medio del aprendizaje el desarrollo social e intelectual de estas personas que han llegado a una edad en la que todavía tienen mucho que aprender y mucho que aportar a la sociedad, gracias a su recorrido y experiencia”, ha concluido la diputada de Bienestar Social.