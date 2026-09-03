Fampa Castelló-Penyagolosa reclama el comedor escolar gratuito para el curso 2026-27

Fampa Castelló-Penyagolosa reclama que el comedor escolar sea un servicio gratuito para las familias y que esta medida se extienda también a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ante el incremento del coste que supone para los hogares mantener a sus hijos e hijas en el sistema educativo. Una petición que se ha realizado en la rueda de prensa con motivo del comienzo del curso escolar 2026-27 el próximo 9 de septiembre.

El presidente de Fampa Castelló, Vicent Gumbau, ha advertido de que el precio del comedor escolar se ha convertido en una carga cada vez mayor para las familias. «Siempre aumenta el precio del comedor escolar, será como ir a un restaurante, esto una familia no se lo puede permitir», ha señalado Gumbau, quien considera necesario avanzar hacia un modelo en el que el acceso al comedor esté garantizado para todo el alumnado, también durante la etapa de Secundaria.

Desde la federación de asociaciones de madres y padres defienden que la gratuidad del comedor escolar debe formar parte de las políticas de apoyo a las familias y de garantía de igualdad de oportunidades.

Junto a esta reivindicación, Fampa Castelló ha mostrado su preocupación ante el inicio del curso escolar 2026-2027 por la posibilidad de que la huelga de docentes siga adelante y por la falta de avances en las negociaciones entre el profesorado y el Consell.

Durante la presentación de sus reivindicaciones de cara al nuevo curso, el vocal de la asociación, Josep Pasqual Albiol, ha remarcado que preocupa especialmente que el conflicto laboral continúe y pueda afectar al normal desarrollo del inicio de las clases. La federación considera que la falta de avances en la negociación genera incertidumbre entre las familias y reclama que se alcance un acuerdo.

Albiol también ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que, de nuevo, se establezcan servicios mínimos con motivo de la huelga. Desde Fampa Castelló consideran que esta situación puede tener consecuencias para el funcionamiento de los centros educativos y para la organización de las familias.