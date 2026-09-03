La Generalitat hace una aportación multimillonaria a uno de los proyectos más relevantes de Castellón

La reunión del pleno del Consell ha aportado novedades sobre uno de los proyectos más relevantes de Castellón en los últimos años, que sitúa a la provincia a la vanguardia nacional en la generación de energías limpias para la descarbonización de procesos industriales. La Generalitat Valenciana considera que se trata de un "plan estratégico de inversiones energéticas único y pionero a nivel nacional".

Esta iniciativa permitirá desarrollar actuaciones de transición energética en el periodo 2026-2029 que "situarán a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de la producción de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles", añade la administración autonómica. La medida adoptada ahora por el Consell es la concesión directa de 76 millones de euros para el desarrollo de hidrógeno renovable y combustibles sostenibles, de la mano de bp Energía España SAU y su filial Castellón Green Hydrogen Phase 2 SL.

Fondos europeos

La aportación de este dinero procede del programa Feder Comunitat Valenciana 2021-2027, que será gestionado por la Generalitat, a través de Ivace+i, el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación. Los 76 millones se repartirán a lo largo de tres años. Para el presente ejercicio se destinarán 4,36 millones, 27.803.026 euros en 2027, 34.067.483 euros en 2028 y 9.781.383 euros en 2029.

La concesión "se realiza de manera directa y con carácter excepcional, al acreditarse razones de interés público, social, económico y ambiental", detalla el Consell. Este proyecto "tendrá una repercusión significativa sobre el tejido productivo valenciano, impulsando la innovación tecnológica, favoreciendo la implantación de energías renovables en nuevos sectores industriales y fortaleciendo la competitividad de la Comunitat Valenciana en ámbitos clave para la descarbonización de la economía".

Hidrógeno renovable

La mayor parte de este dinero, con 66,3 millones de euros, se destinará a Castellón Green Hydrogen Phase 2 SL con el fin de hacer un demostrador de hidrógeno renovable, mientras que 9,7 millones irán a desarrollar tecnologías avanzadas de pretratamiento de biocombustibles sostenibles.

Este proyecto va alineado con los objetivos de la planta de bp de Castellón, encaminados a reducir la huella de carbono de sus procesos al sustituir sus fuentes de energía por el hidrógeno renovable, exento de emisiones de CO2.

Autoconsumo industrial

En el caso de la generación de hidrógeno verde, se contempla tanto el autoconsumo industrial como el suministro a empresas colindantes. Una de las posibilidades podría ser la industria cerámica, de modo que se pueda sustituir parte del gas natural por esta fuente energética.

Además, incorporará herramientas digitales de control energético para optimizar de forma inteligente la producción renovable, el almacenamiento y la demanda industrial, favoreciendo un uso más eficiente de la energía.

Combustibles sostenibles

En cuanto a la producción de combustibles alternativos a los derivados del petróleo, se contempla fundamentalmente la elaboración de combustible de aviación sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado para el transporte por carretera (HVO).

Asimismo, se incorporarán las tecnologías más avanzadas para el tratamiento de materias primas sostenibles, como aceites usados, grasas animales y residuos oleaginosos, para su conversión en combustibles sostenibles, bajo estándares europeos.