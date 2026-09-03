Los hoteles de Castellón advierten del alza de costes tras un agosto casi al completo

Los hoteles de la provincia de Castellón confirman un agosto casi al completo tras firmar una segunda quincena con una ocupación media al 87,5%, aunque advierten del impacto que tendrá el alza de costes sobre los resultados del verano.

La recta final del octavo mes del año aportó a los alojamientos una ocupación tres décimas superior a la del 2025 y constata "la regularidad y el tirón sostenido de los destinos castellonenses durante la etapa más fuerte de la temporada de calor".

El residente en España constituye la columna vertebral del sector, como es habitual en la provincia, generando hasta el 78,1% del total de las pernoctaciones. Traspasando nuestras fronteras, el Reino Unido asume la primera posición con un 4,4% de representación, seguido a una distancia mínima por el mercado francés (4%). Aportan también constancia a las estadísticas otros nichos europeos muy fieles al destino, como la República Checa (1,8%), Eslovaquia (1,7%), Portugal (1,6%) e Italia (1,3%).

Al desgranar los datos por categorías, los hoteles de tres estrellas se llevan la mejor parte gracias a un estirón formidable: suben desde el 84,4% anotado en 2025 hasta alcanzar un excelente 91,1% de plazas ocupadas este año. De hecho, experimentan el crecimiento más importante de la Comunitat Valenciana, con un salto de 6,7 puntos porcentuales. Por su parte, la gama de cuatro estrellas mantiene un ritmo muy sólido y se fija en el 87%.

"Más ocupación no significa más beneficio"

"Más ocupación no significa mayor beneficio", advierte la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, quien identifica "cuatro puntos de presión" sobre la cuenta de resultados. Se trata, por un lado, del coste laboral, que incluye desde el impacto del absentismo a los incrementos salariales o la cotización a la Seguridad Social, así como "la dificultad creciente para cubrir puestos cualificados, que obliga a muchos establecimientos a competir al alza en condiciones salariales".

Por otro lado, los alojamientos advierten de que "el coste energético acumulado en España ha subido un 46,5% entre 2021 y 2026 estando en máximos en este mes de agosto, con la electricidad registrando incrementos interanuales de doble dígito". También los precios de las materias primas clave para la restauración han subido con fuerza: los huevos un 22%, la carne un 18% y el café un 17%, según los últimos datos del INE, "pero esa subida se sigue absorbiendo en parte por las empresas para no perder competitividad frente al cliente".

Y, por último, figuran "todas las inversiones que se han hecho en modernización de hoteles y que hay que amortizar". Unos gastos que buscan de incrementar la calidad de la oferta, pero que comprometen buena parte de los ingresos.

A nivel autonómico, la Comunitat ha cerrado la segunda quincena de agosto con una ocupación hotelera media del 92,7%, uno de los mejores registros de la temporada. Todos los destinos de la región han superado el 87% de ocupación y todos han crecido de forma moderada respecto a los datos de 2025.