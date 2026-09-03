La planta de Importaco de Vall d'Alba cierra de forma definitiva tras el incendio de mayo: el futuro que le espera a los trabajadores

La factoría de almendras de la empresa Importaco, ubicada en la localidad de la Vall d'Alba, sufrió el 12 de mayo un incendio que destruyó por completo las instalaciones. La virulencia de las llamas fue tan grande que los bomberos no pudieron controlar el fuego hasta dos días más tarde, y la extinción se produjo tras 12 días de trabajo.

La firma habilitó un plan para garantizar el suministro de sus productos, mientras que a los más de 100 empleados de Vall d'Alba se les aplicó un ERTE, debido a la imposibilidad de recuperar la actividad a corto plazo. Los empleados, indican fuentes sindicales, percibieron el 85% del salario desde el momento de las llamas. Solo una quincena de personas, especialmente de oficinas, pudieron volver de este paro temporal para ser recolocadas en otras sedes de la firma.

Cierre de la planta

Tras la extinción del fuego quedaba pendiente conocer los planes de la empresa, que ahora han supuesto un jarro de agua fría para sus empleados. Según ha revelado el sindicato UGT, la factoría no volverá a abrir sus puertas, lo que afecta a la continuidad de los contratos en vigor.

"La empresa Importaco nos ha comunicado que no va a continuar con su actividad en Vall d'Alba después del incendio sufrido meses atrás", señalan desde la formación sindical.

Críticas sindicales

Una noticia que califican de manera negativa. La sección de Industria de UGT en Castellón "recibe esta noticia con una sensación de abandono por parte de las instituciones. Una vez más, el interior no recibe el apoyo esperado por las mismas y, como en otras ocasiones, todo se ha quedado en palabras vacías y sin las actuaciones esperadas", señalan.

La factoría se encontraba en una zona en riesgo de despoblación. La nota añade que en todo momento "hemos apostado por el mantenimiento del empleo y hemos tendido la mano para ir a una con las instituciones".

Ronda de contactos

Una vez comunicada a los trabajadores la decisión de la empresa de no seguir en Vall d'Alba, en los próximos días comenzará la ronda de contactos para abordar las condiciones "y estudiar los diferentes casos que se nos presentan". Desde el comité de empresa, Martín Estopà expresa que Importaco "tiene los terrenos en Vall d'Alba y en la reunión no descartaron hacer algo con ellos en el futuro", aunque sin dar mayores concreciones. En estos momentos "no queda nada de la empresa, solo parte del suelo", debido a la destrucción de las llamas.

También se indicó que se daría "la oportunidad de reubicar a trabajadores en otras plantas del grupo, y que tendrían preferencia para cubrir puestos, aunque la instalación más cercana está en Beniparrell, a más de una hora de coche", añadió. Algo que sería factible "en aquellos empleados que vivan en Onda o la Vall, pero menos para la mayoría, que son del propio municipio o de localidades cercanas, como Cabanes y Orpesa". Todos estos aspectos deberán aclararse en las próximas semanas. Por ahora, desde el comité se espera que las condiciones de las salidas de la empresa sean "lo más favorables posibles".