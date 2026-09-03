El PSPV acusa al PP de asfixiar a la Generalitat y renunciar a 15.000 millones para mejorar la financiación

El PSPV-PSOE de Castelló ha alertado de que los últimos datos de Hacienda certifican la asfixia financiera de la Generalitat, que ya acumula un récord de 64.348 millones de euros de deuda y que lastra la capacidad de gestión de cualquier gobierno. Es una situación “insoportable” para los socialistas que no tiene una solución fácil ni a corto plazo ante el rechazo sistemático del PP y de Pérez Llorca a aceptar las dos propuestas del Gobierno de España para solucionar la infrafinanciación y garantizar los recursos de los servicios públicos: el nuevo modelo de financiación y la condonación parcial de la deuda.

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha recordado que, sumando las dos iniciativas, la Comunitat Valenciana recibiría solo el primer año de vigencia cerca de 15.000 millones de euros, 11.210 millones por la condonación de la deuda y 3.669 millones más por el nuevo sistema de financiación. “El PP se ha metido en un jardín del que no puede salir, porque es incapaz de explicar con lógica por qué denuncia la situación de infrafinanciación valenciana y reclama más recursos mientras, al mismo tiempo, rechaza las propuestas formales que tiene encima de la mesa para solucionarlo. Actúan como verdaderos kamikazes financieros”.

“Y aquí entra en juego el debate sucesorio del PP valenciano”. Falomir ha reprochado a Pérez Llorca que no tenga la valentía de aceptar dos propuestas que son “realmente ventajosas” para la Comunitat Valenciana porque plantar cara a las directrices de Feijóo puede poner en riesgo su continuidad como candidato popular a la Generalitat en 2027. “Su supervivencia política nos está saliendo muy cara”.

El dirigente socialista ha reprochado también a las direcciones valenciana y provincial del PP, encabezada por Marta Barrachina, que hasta ahora no hayan sido capaces de plantear ninguna alternativa a su ‘no’. “Su solución es dejarlo todo igual y que los valencianos nos arremanguemos, paguemos y callemos mientras la deuda sigue creciendo y ya alcanza los 12.000 euros por habitante”.

Una factura que viene de lejos

“El PP no puede borrar su historia. Entre 1995 y 2015, con los gobiernos de Zaplana, Olivas, Camps y Fabra, la deuda valenciana pasó de 2.500 a 42.003 millones de euros, y desde 2023 se han sumado más de 6.000 millones más con Mazón y Pérez Llorca. Pero el problema es que una parte de aquel endeudamiento no sirvió para reforzar los servicios públicos, sino para pagar los caprichos del PP, como la Fórmula 1, parques temáticos ruinosos y grandes eventos que todavía hoy seguimos pagando todos los valencianos y valencianas”.

El secretario general provincial ha recordado a Pérez Llorca que en su discurso de investidura prometió anteponer los intereses valencianos a los del partido y que, con su alianza con Feijóo, “está demostrando que poco le importa que los valencianos sigamos engordando una deuda que cada vez condiciona más el futuro de nuestra tierra y que hipoteca el futuro de las próximas generaciones”.

“Hay que cambiar las cosas para que la Generalitat deje de ser una delegación del PP y pase a defender los intereses de los valencianos. Nuestro compromiso seguirá siendo decir sí a la condonación y sí al nuevo sistema de financiación para que podamos dedicar más recursos a los hospitales, los colegios, la dependencia, la vivienda y las inversiones que necesitan nuestros pueblos”.