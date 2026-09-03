El puerto de Castellón refuerza su conexión con el norte de África: suma una segunda línea regular a Argelia

El puerto de Castellón refuerza su conexión con el norte de África con el estreno de una nueva conexión marítima regular de mercancías con Argelia. Un avance que permitirá al recinto consolidar su papel como hub logístico del Mediterráneo.

La Autoridad Portuaria ha confirmado que la naviera italiana Messina Line ha lanzado un nuevo servicio regular, bautizado como West Med Line, que escala directamente en la capital de la Plana. Esta incorporación proporciona al puerto una segunda conexión regular con Argelia, pues se suma a la ya existente operada por Akkon, además de abrir ruta directa con Libia.

El buque Libertas H realizará el viaje inaugural de esta línea, que partirá precisamente desde Castelló este domingo. En su travesía hará escala también en Barcelona, Fos, Génova, Misurata, Trípoli y Alger.

"Continuidad en el tiempo garantizada"

La línea permitirá tanto importar como exportar mercancías, lo que refuerza su competitividad al permitir a las empresas de la provincia, como el sector cerámico, enviar sus productos directamente a Argelia desde PortCastelló y recibir las materias primas. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que “un servicio de carga de entrada y de salida garantiza una alta ocupación el buque en ambos sentidos, lo que asegura la sostenibilidad económica, la continuidad y la regularidad de la línea en el tiempo”.

Con salidas regulares cada diez días, la ruta conecta directamente el puerto de Castellón con puntos estratégicos de Francia, Italia, Libia y Argelia. Messina Line, que cuenta con una flota propia de 21 buques y opera más de 41.000 contenedores, refuerza así la oferta operativa de PortCastelló en el tráfico de mercancía general y contenedores.

Impulso decisivo a la recuperación del mercado

La incorporación de esta nueva línea coincide con la consolidación del crecimiento que PortCastelló ha experimentado en sus intercambios comerciales con Argelia tras el desbloqueo comercial. En el acumulado del ejercicio 2025, el tráfico total movido con el país norteafricano pasó de 70.800 toneladas a más de 303.000, lo que representa un incremento exponencial del 329%.

Asimismo, en el segmento de contenedores —uno de los tráficos prioritarios dentro del plan estratégico de PortCastelló—, el volumen gestionado con Argelia creció un 63%, al pasar de 3.800 unidades a más de 6.100.

“El mercado argelino fue crucial para nosotros y vuelve a mostrar un dinamismo espectacular. Esto es de vital importancia para el puerto, pero lo es principalmente para la economía y las empresas de nuestro entorno”, ha incidido Ibáñez.

Ventaja competitiva

Precisamente PortCastelló ha impulsado varias misiones comerciales a Argelia para estrechar lazos y restaurar operativas previas al periodo de restricciones comerciales. El objetivo ha sido poner de relieve la idoneidad de Castellón como puerto de salida hacia el norte de África, especialmente para el suministro de materias primas, fritas, esmaltes y maquinaria requeridos por la industria transformadora argelina.

“PortCastelló posee una clara ventaja competitiva para nuetro sector cerámico por la proximidad de nuestras instalaciones, situadas a tan solo 10-15 minutos de las industrias. Además, tanto Argelia como nosotros coincidimos en la necesidad de establecer y afianzar líneas regulares”, ha valorado el presidente de la Autoridad Portuaria..