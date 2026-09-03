Entre Salera y Estepark: llega una nueva tienda de deportes a Castellón

Castellón ampliará su oferta comercial con la apertura de un nuevo establecimiento centrado en el mundo del deporte en el entorno del centro comercial Salera y el parque comercial y de ocio Estepark, en la capital de la Plana.

La tienda abrirá próximamente sus puertas en el número 1 de la avenida de Lairón, en el polígono Peri 15, donde se ubican firmas como Todojuguete, Tuco o El Corte Chino. Se trata de una zona con un gran tirón de demanda, al encontrarse entre dos grandes superficies comerciales y muy próxima a los locales de grandes cadenas de venta minorista.

Tras un cierre

En concreto, el nuevo establecimiento levantará su persiana en la nave que dejó libre Casa, la firma especializada en hogar y decoración que fue cerrando sus locales en España tras declararse en concurso de acreedores.

Ahora, el espacio cobrará nueva vida con la puesta en marcha de una tienda Joma, marca española de moda y calzado deportivo que compite con gigantes como Nike o Adidas. De hecho, los trabajos ya han arrancado en el local y se pueden apreciar los primeros símbolos de la marca en su fachada. "Una nueva tienda oficial Joma llega a Castellón. Un espacio donde podrás descubrir las novedades de la marca, encontrar material para diferentes deportes y conocer una selección única de calzado, textil técnico, equipaciones y ropa casual", describen sobre el establecimiento.

Este nuevo aterrizaje se suma a los últimos movimientos en esta zona de la capital de la Plana, consolidada como un núcleo comercial. Recientemente Scalpers o Flying Tiger abrieron las puertas en Salera, mientras que un nuevo buffet de sushi lo hizo en Estepark.

Además, hay más proyectos a futuro en el entorno, como el macrobuffet que pretende abrir, según avanzó este diario, un grupo de empresarios chinos formado por una veintena de socios de Castelló, València, Barcelona y Madrid en la nave de Gaya ubicada en la antigua N-340 (enfrente de Leroy Merlin).