1.096 nuevos alumnos comienzan su etapa universitaria en la UJI

La Universitat Jaume I ha dado la bienvenida a 1.096 nuevos estudiantes durante la primera sesión de sus Jornadas de Acogida, una iniciativa destinada a facilitar la incorporación del alumnado y acercarlo al funcionamiento de la universidad antes del inicio del curso académico.

La jornada ha reunido a 564 estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) y 532 de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE). Durante el acto, el decano de la FCHS, Javier Vellón, y el director de la ESTCE, Julio José Moyano, han dado la bienvenida al nuevo alumnado.

Los estudiantes han podido conocer las instalaciones y los principales servicios de la UJI, además de recibir información sobre programas de apoyo, herramientas digitales y las características de sus respectivas titulaciones. Un total de 76 estudiantes colaboradores han ejercido de guías durante las visitas por el campus.

Expectativas de los alumnos

Entre los nuevos universitarios predominan las expectativas por comenzar una nueva etapa. Los alumnos entrevistados destacan especialmente la cercanía de la UJI, la oferta académica y la posibilidad de conocer gente. En titulaciones como Comunicación Audiovisual, Periodismo o Traducción e Interpretación, también señalan su interés por las clases prácticas, el cine, el trabajo ante las cámaras o el aprendizaje de nuevos idiomas.

Las Jornadas de Acogida continuarán este viernes 4 de septiembre y finalizarán el 25 de septiembre con la sesión dirigida al alumnado de Medicina.