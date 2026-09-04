El calor extremo castiga a la hostelería de Castellón: hunde un 25% la facturación de restaurantes

El calor extremo que ha sufrido este verano la provincia de Castellón, con récords de altas temperaturas, impacta en la salud de los vecinos, pero también golpea ya la economía en sectores como la hostelería. Bares y restaurantes, en especial los que dependen de las terrazas, constatan un descenso de los ingresos en los últimos meses de hasta el 25%.

«Los que solo tienen terraza sí han notado un descenso de la clientela por el calor», confirma la responsable de restaurantes de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (Ashotur) de Castellón, Lola Martínez, quien cifra la merma de los ingresos entre un 15%, en el mejor de los casos, y un 25%. «La gente, fundamentalmente al mediodía, se ha decantado por locales de interior y climatizados. Por la noche no se ha notado tanto», señala.

Este escenario se ha repetido en puntos de alta afluencia turística como Peñíscola: «Los clientes buscan aire acondicionado a mediodía», resume el presidente de la agrupación de empresarios turísticos de la localidad Agretur, Francisco Ribera, quien coincide en el descenso del número de mesas en el servicio de comidas, aunque matiza que «la orientación del municipio y de los locales ha resultado clave para que, aún así, las terrazas no hayan sufrido el cero absoluto en el peor de los casos».

Medidas obligadas

Por todo ello, la expresión de adaptarse o morir ha cobrado fuerza esta temporada estival. «Los locales más afectados se han visto obligados a incorporar ventiladores con pulverización en las terrazas u otros elementos de climatización», sostiene la responsable de restaurantes de Ashotur. Una medida que, como todo, supone un gasto importante.

En el caso de Peñíscola, Ribera indica que la mayoría de terrazas ya se encontraban adaptadas en la medida de lo posible, por lo que «en algunos casos se han climatizado los interiores de los locales» con tal de esquivar el golpe de las altas temperaturas. Con todo, confían en «recuperar ahora en septiembre lo que se haya podido quedar por el camino en julio y agosto».

«Preferían quedarse en casa»

También en Benicàssim el calor ha condicionado bastante la actividad hostelera este verano. «Antes de salir de casa, la gente miraba las temperaturas previstas tanto durante el día como por la noche y, en muchos casos, prefería quedarse en casa, especialmente para ver el fútbol con amigos y estar más fresca», valora Juan Miralles, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Benicàssim.

«Julio fue un desastre y el FIB, por ejemplo, también nos perjudicó bastante. En agosto la actividad remontó un poco, pero, en conjunto, tanto el calor como la subida de los precios y la reducción del poder adquisitivo han afectado a la facturación», defiende.

Más clientes, menos gasto

La provincia de Castellón está logrando batir este verano récords de viajeros que la escogen para pasar sus vacaciones, tanto nacionales como internacionales. Esto se nota en la demanda de los bares y restaurantes, pero no en los resultados de los negocios. «El número de clientes se ha incrementado entre un 3-6%, pero la facturación es menor», comenta Martínez, quien explica que «el problema es que el gasto medio ha sido inferior».

¿Y por qué? La explicación se encuentra en la coyuntura económica que también golpea a las familias: «Todos tenemos más gastos, pero nadie quiere privarse de las vacaciones o salir a comer, por eso se mira el bolsillo», analiza la responsable de Ashotur. A ello se suma que «todo está más caro, desde el coste del personal a la electricidad», por lo que el golpe para los establecimientos es doble.

La repercusión alcanza al empleo: «La gente se lo piensa dos veces a la hora de mantener la plantilla hasta octubre», incide Martínez, algo que ya se aprecia en el importante repunte del paro al fin de agosto, con especial incidencia en los puestos de trabajo de turismo y hostelería.

Informan Alba Boix y Eva Bellido.