El calor extremo se ceba con Castellón este fin de semana: ¿dónde hay alerta amarilla y hasta 39 grados?

El calor no da tregua en el interior de Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas en el interior sur de la provincia para este fin de semana, en un nuevo episodio de temperaturas elevadas que prolonga el ambiente excepcionalmente cálido de los últimos días. AEMET mantiene la zona de Interior sur de Castellón entre sus áreas de vigilancia meteorológica.

Aviso amarillo por temperaturas máximas en el interior sur de la provincia el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. / Agencia Estatal de Metereología

Las previsiones apuntan a un fin de semana especialmente caluroso, con valores que se situarán ampliamente por encima de los 35 grados en distintos municipios. Segorbe alcanzará los 37 grados tanto el sábado como el domingo, mientras que Sorita llegará a los 38 grados durante las dos jornadas.

Hasta 39 grados el domingo

La situación será todavía más destacada en Atzeneta del Maestrat, donde la temperatura máxima prevista será de 37 grados el sábado y de hasta 39 grados el domingo, convirtiéndose en uno de los puntos con mayor temperatura prevista de la provincia durante el fin de semana.

El episodio se enmarca en un comienzo de septiembre marcado por unas temperaturas inusualmente elevadas después de un agosto que ya dejó numerosos registros destacados. El nuevo episodio cálido vuelve a situar al interior castellonense bajo vigilancia ante unas máximas más propias de las semanas centrales del verano.

Actualización constante

Según la información de AEMET, los avisos meteorológicos se actualizan para ofrecer previsiones de fenómenos adversos con hasta 72 horas de antelación, por lo que la evolución de las temperaturas y de las zonas afectadas puede experimentar modificaciones durante las próximas jornadas.

Así, el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre estarán marcados por el calor en buena parte del interior sur de Castellón, con especial incidencia durante las horas centrales del día. Los 39 grados previstos en Atzeneta y los 38 de Zorita evidencian la intensidad de un episodio que llega apenas unos días después de que la provincia haya cerrado un mes de agosto especialmente cálido.