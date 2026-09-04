El Hospital General de Castellón estrenará un robot para rehabilitar a 400 pacientes al año

El Hospital General Universitario de Castellón da un paso adelante en la rehabilitación robotizada. El centro prevé atender a alrededor de 400 pacientes con el nuevo asistente robótico de miembro superior incorporado al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, una tecnología que permitirá personalizar los tratamientos y controlar de forma exhaustiva la evolución de cada usuario.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha visitado este viernes el hospital castellonense, donde ha asistido a una demostración del funcionamiento del nuevo dispositivo. Durante la visita, ha destacado la apuesta de la Generalitat por incorporar tecnología avanzada a la sanidad de la provincia y ha calificado la iniciativa como “una auténtica innovación en la rehabilitación funcional y física”.

El Hospital General atiende actualmente alrededor de 55.000 episodios de rehabilitación al año. La incorporación de estos sistemas permitirá mejorar la atención de pacientes con patologías que provocan discapacidad funcional, entre ellas las distrofias musculares o la ELA.

La adquisición de los tres nuevos aparatos ha supuesto una inversión de 264.000 euros. A esta cantidad se suman los cerca de 460.000 euros destinados a dos exoesqueletos pediátricos, por lo que la inversión global en rehabilitación robotizada alcanza los 725.000 euros.

Tratamientos adaptados a cada paciente

Durante la demostración, Gómez ha destacado las posibilidades que ofrece el nuevo asistente para adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente. El sistema permite, entre otras funciones, bloquear una articulación para concentrar el trabajo en otra y modificar la intensidad de los estímulos destinados a potenciar la musculatura.

“Va a dar una medicina personalizada”, ha señalado el conseller, quien ha incidido también en la posibilidad de realizar un seguimiento preciso de la mejoría de cada paciente. La tecnología permite ajustar el tratamiento en función de la evolución y aumentar progresivamente la intensidad de los estímulos para favorecer la recuperación muscular.

Para Gómez, se trata de una “revolución” en el ámbito de la rehabilitación, ya que permitirá trabajar de una forma “personalizada, dinámica, activa y eficaz” con pacientes afectados por diferentes patologías neuromusculares y discapacidades funcionales.

Apuesta por la sanidad de Castellón

El conseller ha aprovechado su visita para reivindicar el compromiso de la Generalitat con la sanidad de la provincia y ha asegurado que Castellón se encuentra “a la cabecera” de las innovaciones que se están incorporando tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España. “Nos encontramos profundamente satisfechos de poner a disposición de los ciudadanos elementos que mejoren su capacidad funcional y su comodidad”, ha afirmado.

Gómez también ha defendido que la incorporación de esta tecnología forma parte del objetivo de convertir la sanidad castellonense en un referente. “Queremos que la Sanidad en Castellón sea pionera”, ha manifestado, en una reivindicación que ha acompañado de una crítica a la gestión de etapas anteriores, al señalar que se quiere “olvidar esos ocho años donde la medicina de Castellón fuera la última de la cola”.