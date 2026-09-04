Marciano Gómez echa balones fuera y no pone fecha al inicio de las obras del nuevo Hospital General de Castellón: "Empezarán cuanto antes"

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha asegurado este viernes, durante su visita al Hospital General de Castellón, que las obras del nuevo Hospital General avanzan «en tiempo y forma», aunque no ha concretado cuándo comenzarán los trabajos. El proyecto mantiene como horizonte su puesta en marcha entre finales de 2026 y principios de 2027, pero el titular de Sanitat se ha limitado a señalar que las obras empezarán «cuanto antes» y que en «breve espacio de tiempo» se ofrecerá más información al respecto.

Gómez ha realizado estas declaraciones a las puertas del Hospital General de Castellón, donde ha asistido a una demostración del asistente robótico del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. «Vamos en tiempo y forma, estamos trabajando de una forma programada, con una hoja de ruta, que es lo importante cuando tienes un proyecto, y todo está funcionando tal y como lo tenemos previsto», ha defendido el conseller.

Preguntado por cuándo comenzarán las obras Gómez ha reconocido que el procedimiento administrativo previo es «tedioso». El conseller no ha aportado, por el momento, una fecha concreta para el arranque de los trabajos y ha emplazado a una próxima comunicación: «En breve espacio de tiempo se les informará».

Gómez ha insistido en que el proyecto se está desarrollando de manera paralela en sus diferentes fases para evitar demoras. «No hemos ido esperando dar un paso para después otro, sino de una forma complementaria», ha explicado. En este sentido, ha reivindicado el trabajo realizado desde que asumió la gestión del proyecto: «Yo me encontré una maqueta, un terreno donde no había ni una parcela y hemos tenido que hacer una labor ímproba, difícil y que nos ha costado mucho trabajo».

El conseller ha defendido así que la Generalitat está cumpliendo los compromisos adquiridos y ha destacado que lleva «a gala» que «se vayan cumpliendo los plazos que voy diciendo». Pese a ello, las declaraciones realizadas este viernes no han despejado la principal incógnita sobre el proyecto: la fecha exacta en la que las máquinas comenzarán a trabajar sobre el terreno. No obstante, Gómez ha reiterado que todo sigue el calendario previsto, aunque ha evitado concretar si el comienzo se producirá en las próximas semanas o habrá que esperar más.

Durante su visita al actual Hospital General, el conseller también ha conocido el funcionamiento del asistente robótico del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, una tecnología destinada a apoyar el trabajo de los profesionales en los procesos de recuperación funcional de los pacientes.