Incentivos al sector
Modernizar el campo y atraer a nuevos agricultores: la Generalitat más de 60 millones de euros en ayudas
El conseller Miguel Barrachina presenta las diferentes líneas de subvención a las organizaciones agrarias
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, presentó las diferentes líneas de ayudas para reforzar el campo de la Comunitat en un encuentro con los responsables de las principales organizaciones sectoriales. Entre ellos, el secretario general de La Unió, Carles Peris; el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; o el director de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Enrique Bellés.
Barrachina destacó que la apuesta de los últimos años ha supuesto una inversión de cerca de 150 millones de euros, destinada a modernizar las explotaciones, recuperar su potencial productivo y reforzar la competitividad del sector agrario y ganadero. En estos momentos hay procesos abiertos con los periodos de solicitud en marcha, que suman más de 60 millones de euros, a los que pueden acogerse productores de Castellón. "La Generalitat mantiene su compromiso con el campo valenciano con más ayudas", señaló el conseller en esta reunión de trabajo.
Modernización de explotaciones
Entre las principales medidas destaca la convocatoria de ayudas a la modernización de explotaciones, dotada con 50 millones de euros, para financiar inversiones en maquinaria, tecnología, acondicionamiento e infraestructuras. El plazo de solicitud, ampliado en dos ocasiones a petición del sector, finaliza el próximo 1 de octubre.
Barrachina afirmó que esta línea permitirá a agricultores y ganaderos "incorporar nuevas tecnologías y mejorar su productividad para afrontar con mayores garantías los retos del futuro".
Relevo generacional
El relevo generacional es otra de las prioridades de la Generalitat, que prevé convocar a finales de septiembre ayudas por 8 millones de euros para jóvenes de 18 a 40 años y nuevos agricultores de 41 a 56 años que se incorporen por primera vez a una explotación viable.
Las ayudas oscilarán entre 30.000 y 80.000 euros para jóvenes y entre 20.000 y 70.000 euros para nuevos agricultores, con el objetivo de facilitar la incorporación al sector y garantizar el futuro del campo valenciano.
Explotaciones ganaderas
En el ámbito ganadero, el conseller puso en valor la consolidación de la dotación de 9 millones de euros para las ayudas destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas.
Estas subvenciones permiten financiar inversiones técnicas, mejoras de las instalaciones, actuaciones de bioseguridad y sanidad animal, modernización y medidas destinadas a incrementar la eficiencia en la gestión del ganado, con una cobertura de entre el 50% y el 60% de los costes de inversión.
Problemas fitosanitarios
La última convocatoria permitió conceder 466 ayudas, por un importe total de 8.987.596 euros.
Durante el encuentro también se analizó la situación de los principales problemas fitosanitarios que afectan al campo valenciano, así como las medidas que se están impulsando para mejorar su prevención y control. En este sentido, se abordó la incidencia de la araña roja en los cítricos y las actuaciones de protección frente al virus de la clorosis nervial, con el objetivo de reforzar la coordinación con el sector y avanzar en estrategias de actuación eficaces ante las plagas y enfermedades que amenazan las producciones.
El Gobierno dará 2,4 millones a Castellón para comprar fertilizantes
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha sacado el primer listado de beneficiarios de las ayudas a la compra de fertilizantes. Unas cuantías de 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y 38,33 para los de secano, según detalla el ministerio.
Dentro del listado, a Castellón le corresponden 2,4 millones de euros, a repartir entre 3.418 beneficiarios, con una superficie total de 38.732 hectáreas. Estas ayudas vienen recogidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores debido a la subida del precio de este insumo.
Los fertilizantes son "imprescindibles" para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en el encarecimiento de los alimentos, ha explicado el ministerio. EFE
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Entre Salera y Estepark: llega una nueva tienda de deportes a Castellón
- Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
- El resort de lujo proyectado en el Baix Maestrat alcanza los 20 millones comprometidos
- El aeropuerto de Castellón estira la temporada con 51.000 plazas en septiembre: todos los destinos para volar desde 15 euros
- Fiebre por los garajes en Castellón: las ventas rozan máximos históricos con precios cada vez más bajos
- La planta de Importaco de Vall d'Alba cierra de forma definitiva tras el incendio de mayo: el futuro que le espera a los trabajadores
- El presidente de la federación de peñas de bou al carrer: 'La mejor defensa de nuestra fiesta es demostrar que tradición y seguridad pueden caminar juntas