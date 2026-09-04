Modernizar el campo y atraer a nuevos agricultores: la Generalitat más de 60 millones de euros en ayudas

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, presentó las diferentes líneas de ayudas para reforzar el campo de la Comunitat en un encuentro con los responsables de las principales organizaciones sectoriales. Entre ellos, el secretario general de La Unió, Carles Peris; el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; o el director de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Enrique Bellés.

Barrachina destacó que la apuesta de los últimos años ha supuesto una inversión de cerca de 150 millones de euros, destinada a modernizar las explotaciones, recuperar su potencial productivo y reforzar la competitividad del sector agrario y ganadero. En estos momentos hay procesos abiertos con los periodos de solicitud en marcha, que suman más de 60 millones de euros, a los que pueden acogerse productores de Castellón. "La Generalitat mantiene su compromiso con el campo valenciano con más ayudas", señaló el conseller en esta reunión de trabajo.

Modernización de explotaciones

Entre las principales medidas destaca la convocatoria de ayudas a la modernización de explotaciones, dotada con 50 millones de euros, para financiar inversiones en maquinaria, tecnología, acondicionamiento e infraestructuras. El plazo de solicitud, ampliado en dos ocasiones a petición del sector, finaliza el próximo 1 de octubre.

Barrachina afirmó que esta línea permitirá a agricultores y ganaderos "incorporar nuevas tecnologías y mejorar su productividad para afrontar con mayores garantías los retos del futuro".

Relevo generacional

El relevo generacional es otra de las prioridades de la Generalitat, que prevé convocar a finales de septiembre ayudas por 8 millones de euros para jóvenes de 18 a 40 años y nuevos agricultores de 41 a 56 años que se incorporen por primera vez a una explotación viable.

Las ayudas oscilarán entre 30.000 y 80.000 euros para jóvenes y entre 20.000 y 70.000 euros para nuevos agricultores, con el objetivo de facilitar la incorporación al sector y garantizar el futuro del campo valenciano.

Explotaciones ganaderas

En el ámbito ganadero, el conseller puso en valor la consolidación de la dotación de 9 millones de euros para las ayudas destinadas a mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas.

Estas subvenciones permiten financiar inversiones técnicas, mejoras de las instalaciones, actuaciones de bioseguridad y sanidad animal, modernización y medidas destinadas a incrementar la eficiencia en la gestión del ganado, con una cobertura de entre el 50% y el 60% de los costes de inversión.

Problemas fitosanitarios

La última convocatoria permitió conceder 466 ayudas, por un importe total de 8.987.596 euros.

Durante el encuentro también se analizó la situación de los principales problemas fitosanitarios que afectan al campo valenciano, así como las medidas que se están impulsando para mejorar su prevención y control. En este sentido, se abordó la incidencia de la araña roja en los cítricos y las actuaciones de protección frente al virus de la clorosis nervial, con el objetivo de reforzar la coordinación con el sector y avanzar en estrategias de actuación eficaces ante las plagas y enfermedades que amenazan las producciones.