Las obras del paritorio del Hospital General de Castellón entran en la fase de montaje de instalaciones
El paritorio del Hospital General de Castellón se somete a una reforma integral para adaptar la infraestructura a las necesidades actuales y promover un parto más fisiológico y con alivio del dolor
Las obras del paritorio del Hospital General de Castellón se encuentran en la fase de montaje de instalaciones tras el desescombro del espacio que dará paso a un área renovada, más amplia y con mayor luminosidad natural tras un proyecto de reforma que cuenta con un presupuesto de la Conselleria de Sanidad de 550.000 euros y que incorporará también en una de las salas de dilatación, una bañera obstétrica. Las obras se prolongarán durante todo el otoño
Las obras tienen como objetivo adaptar la infraestructura asistencial a las necesidades actuales de las mujeres durante el proceso de parto, proporcionando una atención más humanizada dentro del protocolo obstétrico del paritorio. Así, el proyecto conlleva la adecuación de estas instalaciones a las recomendaciones actuales de atención al embarazo y parto, destacando la construcción de una sala con bañera que permita la inmersión en el agua de la mujer embarazada, como técnica para favorecer el alivio del dolor y promover la fisiología del parto.
El Servicio continua ofreciendo atención de calidad
La planificación de las obras conlleva el uso temporal de la planta 3C como área de paritorio, adaptando los espacios necesarios para esta finalidad y reorganizando los recursos materiales y humanos, por lo que el equipo de profesionales continua ofreciendo una atención de calidad a las mujeres embarazadas.
Por tanto, durante este verano, tanto el paritorio como las plantas de hospitalización de maternidad así como el Servicio de Ginecología y Obstetricia han continuado realizando la actividad asistencial habitual sin interrupciones por motivo de las obras de reforma.
Más nacimientos
El año pasado, este centro sanitario registró 1.366 partos con el nacimiento de 1.396 bebés. La cifra supone un aumento respecto al año anterior, en que se produjeron 1.313 alumbramientos de 1.340 bebés. También aumentaron las cesáreas, pasando de 394 en 2024 a 479 el año pasado. Mientras disminuyeron los partos con epidural, de 872 a 863, según se desprende de la Memoria del CES.
Visita
La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat y la directora territorial de Sanitat, Eva Suárez, han realizado esta semana una visita del avance de la reforma, guiadas por el gerente del Departamento de Salud de Castellón, Raul Ferrando, junto a parte del equipo directivo y técnico del Hospital General y la dirección de obra.
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