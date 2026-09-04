Orenes Gran Casino Castellón celebra su Mexican Experience
La cita servirá para conmemorar el Día de la Independencia de México, el 12 de septiembre
Orenes Gran Casino Castellón se vestirá de los colores, sabores y tradiciones de México el sábado, 12 de septiembre, con motivo de la celebración de la Mexican Experience, un evento temático diseñado para rendir homenaje a la riqueza cultural mexicana y conmemorar por todo lo alto el Día de la Independencia de México.
La velada ofrecerá a los asistentes una auténtica inmersión en la cultura mexicana a través de una propuesta gastronómica, musical y artística especialmente preparada para la ocasión. En base a esta premisa, el reconocido Chef Álvaro Vicente elaborará una selección de platos típicos mexicanos para el cóctel, que transportarán a los comensales al corazón de la gastronomía azteca, combinando tradición, sabor y creatividad.
La celebración contará además con la actuación de Mariachis en vivo, que interpretarán algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio mexicano, creando una atmósfera festiva y cargada de emoción.
Actuaciones
Uno de los momentos más esperados de la velada tendrá lugar con la actuación de los Bailarines Folclóricos Mexicanos, quienes ofrecerán un espectáculo repleto de color y tradición, con danzas tan representativas como el célebre Jarabe Tapatío y Son de la Negra, dos de las expresiones culturales más reconocidas de México en todo el mundo.
Además, de la propuesta gastronómica y los espectáculos en directo, los asistentes tendrán la posibilidad de disfrutar de diversas sorpresas preparadas especialmente para completar una experiencia única e inolvidable.
La apertura de puertas se llevará a cabo a las 20.30 horas y el inicio de la experiencia está previsto para las 21.15 horas, momento en que dará comienzo a una noche marcada por el sabor, la música y la tradición mexicana más auténticas.
Con esta iniciativa, Orenes Gran Casino Castellón reafirma su apuesta por ofrecer experiencias temáticas diferenciales y acercar a sus visitantes algunas de las tradiciones culturales más emblemáticas del panorama internacional, convirtiendo una noche de celebración en un auténtico viaje a México sin salir de Castellón.
La propuesta está llamada a convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la cultura mexicana, así como de la gastronomía y el entretenimiento en vivo.
Los interesados en acudir a esta cita ocio-cultural pueden adquirir sus entradas a través de la web: www.orenesgrancasino.com.
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