Orenes Gran Casino Castellón celebra su Mexican Experience

Orenes Gran Casino Castellón se vestirá de los colores, sabores y tradiciones de México el sábado, 12 de septiembre, con motivo de la celebración de la Mexican Experience, un evento temático diseñado para rendir homenaje a la riqueza cultural mexicana y conmemorar por todo lo alto el Día de la Independencia de México.

La velada ofrecerá a los asistentes una auténtica inmersión en la cultura mexicana a través de una propuesta gastronómica, musical y artística especialmente preparada para la ocasión. En base a esta premisa, el reconocido Chef Álvaro Vicente elaborará una selección de platos típicos mexicanos para el cóctel, que transportarán a los comensales al corazón de la gastronomía azteca, combinando tradición, sabor y creatividad.

La celebración contará además con la actuación de Mariachis en vivo, que interpretarán algunas de las canciones más emblemáticas del repertorio mexicano, creando una atmósfera festiva y cargada de emoción.

Actuaciones

Uno de los momentos más esperados de la velada tendrá lugar con la actuación de los Bailarines Folclóricos Mexicanos, quienes ofrecerán un espectáculo repleto de color y tradición, con danzas tan representativas como el célebre Jarabe Tapatío y Son de la Negra, dos de las expresiones culturales más reconocidas de México en todo el mundo.

Además, de la propuesta gastronómica y los espectáculos en directo, los asistentes tendrán la posibilidad de disfrutar de diversas sorpresas preparadas especialmente para completar una experiencia única e inolvidable.

La apertura de puertas se llevará a cabo a las 20.30 horas y el inicio de la experiencia está previsto para las 21.15 horas, momento en que dará comienzo a una noche marcada por el sabor, la música y la tradición mexicana más auténticas.

Con esta iniciativa, Orenes Gran Casino Castellón reafirma su apuesta por ofrecer experiencias temáticas diferenciales y acercar a sus visitantes algunas de las tradiciones culturales más emblemáticas del panorama internacional, convirtiendo una noche de celebración en un auténtico viaje a México sin salir de Castellón.

La propuesta está llamada a convertirse en una cita imprescindible para los amantes de la cultura mexicana, así como de la gastronomía y el entretenimiento en vivo.

Los interesados en acudir a esta cita ocio-cultural pueden adquirir sus entradas a través de la web: www.orenesgrancasino.com.