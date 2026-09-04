Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia

24 perros permanecen actualmente en un centro canino de Vila-real en busca de una familia que pueda hacerse cargo de ellos. Los animales pertenecen a Cristina S. C., la mujer de Castellón detenida junto a su pareja por la muerte de su bebé de 18 meses, Nizan, cuyo cuerpo ha sido localizado ahora por los agentes tras varios días de búsqueda.

Cristina había trasladado estos perros desde Tarragona al centro canino de Vila-real durante los últimos meses. Es decir, estos animales no son los mismos 27 perros que los Mossos d'Esquadra encontraron en pésimas condiciones cuando accedieron a la vivienda de Santa Bárbara (Tarragona).

El propietario del centro canino, Edgar, se ha puesto en contacto con Mediterráneo para hacer un llamamiento a aquellas personas que puedan ofrecer un hogar a los animales que permanecen ahora bajo su cuidado.

Cristina alquiló siete boxes

Según explica Edgar, Cristina se puso en contacto con él hace aproximadamente cuatro meses para alquilar hasta siete boxes en el centro canino de Vila-real. Durante los meses siguientes, fue trasladando progresivamente perros desde Tarragona hasta las instalaciones.

El acuerdo establecía que la responsabilidad del cuidado de los animales y del mantenimiento de los boxes correspondía a la persona que los alquilaba, en este caso Cristina. Además, el contrato fijaba en 14 perros la capacidad máxima de las instalaciones que había alquilado.

La situación cambió el pasado domingo, cuando Edgar recibió una llamada de quien, según le comunicó, era un primo de Cristina. Le explicó que ella ya no podía hacerse cargo de los animales porque se encontraba en prisión.

Fue entonces cuando Edgar acudió al centro para comprobar la situación y se encontró con que había 31 perros en los boxes, más del doble de los 14 contemplados en el contrato. Además, asegura que los animales se encontraban en unas condiciones de salubridad indecentes.

Un llamamiento para encontrarles un hogar

De los 31 perros que Cristina había dejado en el centro, 24 permanecen actualmente con Edgar, que busca ahora familias que puedan hacerse cargo de ellos.

El propietario del centro ha decidido hacer público el caso para tratar de encontrar una salida para los animales y pide colaboración a aquellas personas que puedan ofrecerles un nuevo hogar.

La situación de estos perros se conoce mientras continúa la investigación sobre la muerte de Nizan. El cuerpo del bebé ha sido localizado por los Mossos d'Esquadra en la vivienda de Santa Bárbara. Los agentes acudieron nuevamente al domicilio y, siguiendo las indicaciones de la Policía Nacional y tras una minuciosa inspección, localizaron unos restos óseos que corresponderían al pequeño.

Ponte en contacto con Vila-Can

Desde el Centro Canino Vila-Can hacen un llamamiento a protectoras, asociaciones, casas de acogida y particulares que puedan adoptar de forma responsable para encontrar un nuevo hogar a estos animales.

Si puedes ayudar o hacerte cargo de alguno de ellos, puedes ponerte en contacto con el centro:

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