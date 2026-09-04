El PSPV de Castelló denuncia que el PP deja a cero las ayudas humanitarias de la Diputació

El PP ha cerrado la puerta este martes a que la Diputació de Castelló recupere las ayudas de cooperación internacional ante los terremotos que han golpeado Venezuela y Colombia tras vetar la propuesta presentada por el PSPV-PSOE. La iniciativa socialista planteaba volver a dotar con 200.000 euros esta política, eliminada por el gobierno de Marta Barrachina, y recuperar una línea estable para cooperación y emergencias humanitarias.

El diputado provincial socialista José Luis López ha criticado que, ante una tragedia que afecta a dos países con importantes vínculos con Castelló, con miles de personas residentes en la provincia que tienen allí familiares y amigos, “la respuesta de Barrachina sea decir que eso no va con ella”. “La solidaridad no se demuestra con discursos, sino con hechos y aportando, por poco que sea, para ayudar. Pero la humanidad no va con el PP y lo han vuelto a demostrar una vez más”.

La propuesta se presentó a raíz de los terremotos que golpearon Venezuela el 24 de junio y Colombia el 10 de agosto, que dejaron miles de víctimas y personas desplazadas, además de graves daños materiales. La moción planteaba recuperar los 200.000 euros anuales que el anterior equipo de gobierno socialista de la Diputació destinaba a cooperación, una partida que el PP fue reduciendo progresivamente hasta hacerla desaparecer en 2025.

El grupo socialista ha tenido que retirar la iniciativa después de que el PP impidiera que se debatiera en el pleno. López ha lamentado que los populares “pongan trabas al debate porque no les gusta escuchar a la oposición, aunque con ello acaben impidiendo que la Diputació responda ante una emergencia humanitaria”. “El veto es el mecanismo. La decisión política es mantener la cooperación a cero”.

El diputado ha rechazado que la magnitud de las catástrofes sirva de excusa para no actuar. “Claro que 200.000 euros no reconstruyen un país. Pero si todas las administraciones pensaran como el PP de Castelló y decidieran que es mejor aportar cero euros que una parte, aunque sea pequeña, la ayuda no llegaría a nadie. Precisamente funciona porque cada uno pone de su parte”.

“Lo acabamos de vivir con los incendios de Castelló. Cuando hemos necesitado medios y recursos, otras comunidades y administraciones han venido a ayudarnos y también hemos recibido aportaciones para afrontar los daños. Si nosotros esperamos que los demás sumen cuando nos toca sufrir, también tenemos que ser capaces de sumar cuando la emergencia afecta a otras personas”, ha señalado López.

Para el diputado socialista, “los discursos sobre integración, convivencia y solidaridad pierden toda credibilidad cuando, ante una emergencia que afecta también a familias de Castelló, la respuesta del PP es decirles que se las apañen solos”.