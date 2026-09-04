SATSE critica a Sanitat por destinar solo dos nuevas plazas de enfermería en Castellón para atender problemas mentales y adicciones

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha criticado la propuesta de la Conselleria de Sanidad de crear 9 plazas de Enfermera/o especialista en salud mental (3 para Alicante, 2 para Castellón y 4 para Valencia), vinculadas al Plan valenciano de salud mental y adicciones 2024-2027, al considerar que es totalmente insuficiente para atender la alta incidencia de problemas de salud mental entre la población de la Comunidad.

La organización sindical recuerda que el propio Plan de salud mental sitúa a la Comunidad como la autonomía con mayor prevalencia registrada de trastornos mentales, con un 25,1 % frente al 15 % estatal, y recoge el riesgo de mala salud mental en el 42,3 % de las mujeres, el 39,7 % de los hombres y el 10,7% de la población menor de 15 años. Además, la propia Conselleria señala que el Plan nace de una “situación crítica” y de un retraso en recursos y plazas para especialistas.

“Nueve plazas para toda la Comunidad Valenciana no son una respuesta seria ni proporcional a las necesidades reales de la población plazas dada la magnitud del problema y para garantizar una atención continuada, especializada y de calidad”, subraya SATSE.

Hay que recordar que los problemas de salud mental requieren cuidados enfermeros especializados, seguimiento, intervención familiar, prevención de crisis, continuidad asistencial y coordinación con los dispositivos específicos de salud mental, siendo las enfermeras las que atienden a estos pacientes en sus domicilios.

SATSE sostiene que, si la Conselleria de Sanidad quiere desarrollar de verdad el Plan valenciano de salud mental y adicciones 2024-2027, debe apostar por contratar suficientes enfermeras/os especialistas en salud mental como para atender adecuadamente la demanda creciente.

Plazas de enfermera/o para centros de salud

Por otra parte, el Sindicato rechaza que la Conselleria de Sanidad haya pretendido contratar 14 plazas de Enfermera/o generalista de Atención Primaria como plantilla vinculada al Plan de salud mental y financiadas con cargo al programa presupuestario desalud mental. “Si la Conselleria quiere aumentar las plazas para Atención Primaria, debería habilitar una dotación presupuestaria propia para ello y no utilizar fondos aprobados para el desarrollo del Plan Valenciano de salud mental y adicciones”, afirma SATSE.

Igualmente, SATSE considera que lo que debe hacer la Conselleria es incrementar la plantilla de Atención Primaria cumpliendo el cupo que estableció en el Decreto 9/2026 de 1 enfermera por cada 1.500 tarjetas SIP. Mientras no se aumente la plantilla, es imposiblecorregir el déficit estructural de profesionales de enfermería que arrastran los centros de salud de la Comunidad, tal y como este Sindicato viene defendiendo desde hace tiempo. De hecho, a finales de julio el Sindicato entregó en la Conselleria más de 2.500 firmas de profesionales de los centros de saludreclamando una revisión urgente de las ratios de profesionales en los centros de salud.

También recuerda a la Conselleria quedeberían crearse plazas específicas de Enfermeras/os especialistas en Familiar y Comunitaria. Para SATSE, esta propuesta confirma de nuevo la falta de compromiso real de la Conselleria con la salud mental. El Sindicato denunciatambién que Sanidad sigue sin crear plazas para enfermeras especialistas en Geriatría, mientras reduce las plazas EIR de Matrona y elimina las de Geriatría, decisiones que agravan el déficit de profesionales cualificados, frenan el desarrollo de las especialidades enfermeras y debilitan la atención que recibe la ciudadanía.