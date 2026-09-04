Verano desigual en el turismo rural de Castellón: julio más flojo y agosto al 73%

Verano desigual en el turismo rural de la provincia de Castellón. El sector consolida la demanda y la mantiene en niveles similares al año pasado, aprovechando el interés por experiencias ligadas a la naturaleza, la gastronomía local y las escapadas de proximidad, pero conserva aún un amplio margen de crecimiento.

El territorio provincial, en concreto, registró una ocupación del 53% en julio, por lo que más de la mitad de plazas quedaron libres.Sin embargo, este dato repuntó en especial en el mes de agosto, llegando a alcanzar el 73%, según los datos publicados este viernes por la asociación Temps de Interior.

Líder en la Comunitat

A nivel autonómico, la media queda en el 60%. Castellón, con todo, fue líder, pues la provincia de Valencia quedó en un 43% en julio y un 70% en agosto, mientras que Alicante pasó del 34% al 64%, respectivamente.

El precio medio por persona y noche durante el verano de 2026 se situó en 57,20 euros. Destacan el interés del mercado nacional y el creciente número de visitantes internacionales, especialmente de Francia, Reino Unido, Bélgica y Alemania. Un tirón en el extranjero que, como apuntan, estuvo vinculado en parte al eclipse total de sol, cuando numerosos alojamientos sí que alcanzaron el completo.

“El verano de 2026 ha vuelto a demostrar la fortaleza y capacidad de adaptación del turismo de interior de la Comunitat Valenciana", destaca Joaquín Deusdad, presidente de Temps de Interior, quien incide en que "acontecimientos como el eclipse han puesto de manifiesto el enorme potencial de nuestros destinos para atraer nuevos perfiles de viajeros y generar oportunidades de desarrollo turístico durante todo el año".