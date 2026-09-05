34 centros educativos públicos de la provincia de Castellón serán beneficiarios de refuerzos en Matemáticas o Comprensión Lectora

Un total de 34 centros educativos públicos de la provincia de Castellón participarán durante el curso 2026-2027 en alguno de los programas impulsados para reforzar las competencias matemática y lectora del alumnado. Del conjunto de beneficiarios, nueve centros estarán incluidos en las dos iniciativas, mientras que 18 participarán únicamente en el programa de Matemáticas y siete exclusivamente en el de Competencia lectora.

En términos de participación por programa, 27 centros castellonenses recibirán refuerzo de Matemáticas y 16 de competencia lectora. La suma supera los 34 beneficiarios distintos porque nueve de ellos están presentes en ambas iniciativas. Los programas forman parte de una actuación que llegará al conjunto de la Comunitat Valenciana y que contará con una inversión superior a 21 millones de euros, según la información facilitada por la Conselleria de Educación.

Más profesores en las aulas

La principal herramienta de ambos programas será el refuerzo de las plantillas docentes para ofrecer una atención más individualizada, especialmente al alumnado que presenta mayores dificultades. A ello se sumarán la formación especializada del profesorado y el acompañamiento de asesores a los centros.

En Matemáticas, el programa tiene como objetivo mejorar el rendimiento mediante el desarrollo de capacidades como la comprensión, la reflexión, el razonamiento lógico, el cálculo mental y la resolución de problemas. También persigue reducir la brecha de género e impulsar metodologías basadas en actividades manipulativas, prácticas y motivadoras.

La iniciativa matemática contará en la Comunitat con más de 14,7 millones de euros, 234 puestos docentes adicionales y una red de 26 asesores especializados. Además del incremento de personal, los centros participantes recibirán recursos económicos destinados, entre otras finalidades, a adquirir material manipulativo y tecnológico para trabajar esta competencia.

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Dos docentes en 5º y 6º de Primaria

En los colegios participantes, una de las actuaciones obligatorias será la docencia compartida en Matemáticas en todos los grupos de 5º y 6º de Primaria. Un docente auxiliar apoyará al profesor responsable durante un mínimo de dos periodos lectivos semanales por grupo, dentro de la propia aula, para facilitar un seguimiento más cercano del alumnado.

En Secundaria, el refuerzo se concentrará en 1º y 2º de ESO. Los institutos deberán crear agrupamientos flexibles —distribuyendo al alumnado de dos grupos en al menos tres— o recurrir a la docencia compartida durante un mínimo de dos periodos semanales. El programa busca, además, promover un cambio en la metodología con la que se enseñan y evalúan las Matemáticas.

Los centros podrán ampliar voluntariamente estas medidas a otros cursos y disponer de apoyo educativo fuera del horario escolar, en grupos de hasta 12 alumnos, para estudiantes con dificultades. También se contemplan proyectos matemáticos, competiciones STEM, iniciativas interdisciplinares, colaboración con entidades científicas o talleres de programación.

Refuerzo para mejorar la comprensión lectora

El segundo programa busca elevar el nivel de competencia lectora del alumnado de Primaria, ESO y Formación Profesional de Grado Básico. Entre sus objetivos figuran proporcionar una atención personalizada, reducir la brecha de género, formar al profesorado en metodologías de lectoescritura y ayudar a los centros a desarrollar sus planes de lectura.

La iniciativa llegará a 219 centros de la Comunitat Valenciana y dispondrá de más de 6,2 millones de euros, 116 docentes adicionales y 14 asesores. Los centros participantes contarán con personal de refuerzo, formación especializada y una persona asesora encargada de acompañarlos en la actualización y aplicación de sus planes de competencia lectora.

En Primaria, las actuaciones se dirigirán especialmente a 2º y 3º curso. Los colegios deberán implantar docencia compartida durante un mínimo de dos periodos semanales en Lengua Castellana y Literatura y/o Valenciano, con un profesor auxiliar dentro del aula que permita prestar una atención más individualizada a los escolares con mayores dificultades.

En los institutos, las medidas se aplicarán en 1º y 2º de ESO, también mediante agrupamientos flexibles o docencia compartida en Castellano, Valenciano o, cuando corresponda, en el ámbito lingüístico y social. El objetivo es lograr una intervención más personalizada y trabajar estrategias de comprensión lectora sobre diferentes soportes y formatos.

Como actuaciones voluntarias, los centros podrán organizar refuerzo en pequeño grupo fuera del horario escolar, clubes de lectura, tertulias dialógicas, programas de apadrinamiento lector, proyectos interdisciplinares o colaboraciones con bibliotecas, medios de comunicación, editoriales y otras entidades vinculadas a la lectura.

Los dos programas se desarrollarán durante el curso 2026-2027 y combinarán así más recursos humanos en los centros con formación docente, asesoramiento especializado y nuevas metodologías para trabajar dos de las competencias básicas del alumnado.

Los 9 centros que tendrán ambos programas

CEIP Ejército, Castelló de la Plana CEIP Guitarrista Tárrega, Castelló de la Plana CEIP Maestro Canós Sanmartín, Castelló de la Plana CEIP Maestro Carlos Selma, Castelló de la Plana CEIP Naram, Figueroles CEIP La Mediterrània, Orpesa CEIP San Miguel Arcángel, Soneja CRA Sot de Ferrer-Azuébar-Chóvar, Sot de Ferrer CEIP Carlos Sarthou Carreres, Vila-real

Baja la inversión

El año pasado, la inversión en estos programas ascendió a 31 millones de euros en el conjunto de la Comunitat frente a los 21 de este curso mientras que los centros educativos pasan de 486 a 492.