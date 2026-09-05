Alarma para los bolsillos de los castellonenses: los carburantes se disparan con la gasolina más cara que el diésel en algunos lugares

El regreso a la normalidad después del periodo vacacional suele ser complicado. A la cuesta de septiembre se le ha sumado este año el repunte de la inflación y, sobre todo, el encarecimiento del precio de los carburantes. La llegada del nuevo mes vino acompañada de un cambio en las medidas de control. De esta manera, el gasóleo A se abarató en 10 céntimos el litro, al aumentar la bonificación del Gobierno de 10 a 20 céntimos, mientras que la ayuda a la gasolina se redujo de 10 céntimos a tan solo cinco.

Pasados los primeros días del mes, ya se detectan los primeros efectos en las estaciones de servicio de la provincia. En algunas de ellas ya se observa cómo la gasolina sin plomo 95, la de uso más habitual en esta modalidad, vuelve a ser más cara que el gasóleo A. Un sorpasso que da la vuelta al fenómeno sostenido en los últimos meses a raíz de la guerra en Oriente Medio, conflicto que supuso el fuerte encarecimiento del carburante para los motores diésel.

Barrera de los dos euros

El repunte de precios de las últimas semanas, con el barril de petróleo todavía en cotas altas ante el estancamiento del conflicto de Irán, vuelve a acercarse a la barrera psicológica de los dos euros por litro. De hecho, tras la aplicación de la rebaja al gasóleo, en los últimos días se ha detectado un aumento de los precios, por lo que ya estaría por encima de esos dos euros el litro en la mayoría de surtidores de Castellón.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Evolución del precio de la gasolina en Castellón durante el último mes.

La observación a lo largo del territorio provincial muestra que, en algunos casos, el diésel ya está más barato, algo que ocurre sobre todo en algunas marcas de gasolineras tradicionales, mientras que las low cost todavía tienen más económico el litro de gasolina. La duda es saber hasta cuándo se mantendrá esta situación.

Media provincial

Los precios medios de la provincia todavía son más económicos en la gasolina, pero con una diferencia mínima, de apenas dos céntimos, 0,019 euros. La herramienta habilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica para comprobar el precio de los combustibles, el geoportal con el listado de todos los surtidores del país, refleja que la gasolina sin plomo 95 se sitúa en 1,786 euros, mientras que el gasóleo A está en 1,805 euros. Un margen que se ha estrechado en las últimas jornadas. Hace apenas un mes, la diferencia era de 15 céntimos.

Las diferencias en las bonificaciones del Gobierno tienen que ver con el mecanismo adoptado meses atrás. Hay una cláusula de salvaguardia que se activa en el caso de que haya un encarecimiento por encima del 15%. Algo que ocurrió este verano con el diésel, pero no con la gasolina, aunque por poco.

Costes del transporte

A pesar de esta ventaja del gasóleo, el sector del transporte provincial indicó recientemente que los costes de los carburantes vuelven a poner entre la espada y la pared a los empresarios. La secretaria general de la Asociación Castellonense de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera (ACTM), Lara San Miguel, expuso que la situación "es complicada y algunas empresas podrían incluso desaparecer".

Una preocupación que se extiende al campo y la pesca, con la escalada de precios desde hace seis meses.