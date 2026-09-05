Las asambleas docentes de la Plana Alta critican el alza salarial: "No palía el problema de la vivienda"

Los y las representantes de las asambleas docentes de la Plana Alta critican que el curso 2026/27 «no empieza en unas condiciones dignas reales» y que continuará "muy marcado por las movilizaciones", ha asegurado una de las representantes de la asamblea de un instituto público de la Plana. En concreto, el 12 de septiembre hay convocada la primera manifestación por la educación pública a las 18 horas en Castelló de la Plana, València y Alicante. “Será el pistoletazo de salida de las movilizaciones y las acciones que queremos emprender para continuar haciendo ruido”, aseguran los representantes.

Las diferentes asambleas están trazando líneas comunes de acción para continuar reivindicando durante este curso los mínimos que pedían con las manifestaciones y con la huelga indefinida que caracterizó el curso pasado, según han expuesto en un comunicado.

Aumento retributivo

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes que el aumento retributivo de 75 euros mensuales del profesorado pactado en mayo se hará efectivo desde septiembre. El presidente ha avanzado en una visita al municipio de Polop que el Consell celebrará un pleno extraordinario el martes que viene para aprobar la medida.

Sin embargo, desde las asambleas docentes de la Plana Alta consideran que la "supuesta subida de sueldo" "continúa siendo insuficiente para paliar, como mínimo, el problema que hay de vivienda", según expone otra representante de un centro de la comarca.

Plan de climatización

También se han mostrado críticos con el plan de climatización de los centros de educación públicos, considerando que la Conselleria "aporta unas dotaciones económicas y unos planos irrisorios, inaplicables y surrealistas".

Otro caballo de batalla son las deficiencias en centros, pues, según denuncian "empezamos el curso con ratios insostenibles, centros con unas instalaciones en un estado deplorable, con recortes encubiertos".

Por ello, concluyen, "continuaremos unidos y manifestando nuestra indignación con la gestión de la educación pública por parte de Conselleria”.

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