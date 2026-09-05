Camino hacia las urnas: el PP perfila nombres para revalidar y ampliar mayorías en Castellón

El Partido Popular de la provincia de Castellón comienza a dibujar los nombres con los que tratará, en la próxima cita con las urnas del 2027, de revalidar y ampliar las mayorías que logró para la presente legislatura.

El próximo viernes, día 11, los populares darán inicio al curso político con su tradicional acto, que se celebrará en la localidad valenciana de El Puig. Será en los meses siguientes cuando se den a conocer oficialmente los nombres de los cabezas de lista, en línea con los anteriores comicios, cuando se empezaron a anunciar después del 9 d’Octubre. No obstante, quienes gobiernan comienzan a vislumbrar su intención de repetir y las nuevas incorporaciones a cobrar protagonismo en actos públicos.

Eso sí, en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, la última palabra la tiene València, pues la decisión recae sobre la dirección del PP de la Comunitat Valenciana. En cambio, las poblaciones más pequeñas son cosa de la dirección provincial.

El aval de la alcaldía

A falta de este ok, está claro que en Castelló volverá a optar a la alcaldía su actual alcaldesa, Begoña Carrasco, con vistas a proseguir con el desarrollo de su proyecto de ciudad. Tampoco se cuestiona la continuidad de Jorge Monferrer en Burriana, de María Tormo en Almassora o de Carmina Ballester en Onda, todos ellos al frente del ejecutivo municipal.

En Benicarló, Juanma Cerdá cuenta con el aval de su alcaldía. Ahora bien, sobre la mesa está el nombre del edil de Urbanismo, Borja Castell, por si se opta finalmente por ceder el testigo a un perfil más joven. A unos kilómetros, en Vinaròs, todo apunta a que encabezará la lista el actual vicealcalde, Juan Amat, para intentar ampliar la representación del PP.

Intentar dar un giro a Vila-real o la Vall

Mientras, Adrián Casabó se erige como la opción de los populares en Vila-real para tratar de imponerse al socialista José Benlloch, quien mantiene la alcaldía desde el 2011. De hecho, en un acto en fiestas, la líder provincial del PP, Marta Barrachina, ya se refirió públicamente a él como «nuestro alcalde».

Siguiendo en la Plana Baixa, Herminio Serra tendrá un objetivo parecido en la Vall d’Uixó, pues sería la alternativa del PP para intentar ponerse al frente de un ayuntamiento que cumplirá 12 años con Tania Baños al frente.

Benicàssim cierra el listado de grandes poblaciones. Allí Susana Marqués dispone del aval de la mayoría absoluta que ostenta si se decanta por repetir, aunque han sonado dudas sobre si finalmente puede preferir ceder el testigo.

En Orpesa, el actual munícipe, Rafael Albert, dijo en su día que esta sería su última legislatura, aunque no se descarta su continuidad. Para el caso de que decidiera dar un paso a un lado y dar un giro a la candidatura, salen a relucir nombres como el de los concejales David Juárez o Isabel Moya.

Mientras, en Xilxes todo apunta a que Ismael Minguet seguirá al frente del proyecto del Partido Popular, al igual que Andrés Martínez en Peñíscola. En Moncofa, Wences Alós es otro alcalde que también tiene el camino despejado para poder repetir como cabeza de lista en 2027.

Más en el aire está el alcaldable en otras localidades, que aún deben construir ese liderazgo. Es el caso de l’Alcora, donde habría comenzado a sonar el nombre de Eva Zafra. O de Nules, donde se produjo la dimisión de su presidente, José Adsuara. Allí las miradas apuntan ahora al actual portavoz, Miguel Ángel Martínez Montés, o a Rosa Ferrando, quien ejerce de secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario de la Generalitat.