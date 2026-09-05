Castellón afronta un fin de semana de calor intenso: Aemet activa el aviso por temperaturas y descubre dónde subirá más el mercurio

Castellón afronta el primer fin de semana de septiembre con temperaturas propias del pleno verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este sábado y domingo avisos por calor en la provincia ante la previsión de valores elevados, especialmente en las zonas del interior, en una jornada en la que los termómetros podrán alcanzar los 36 grados en algunos puntos.

El aviso amarillo afecta al interior sur de Castellón y estará activo durante las horas centrales del día, entre las 13.00 y las 21.00 horas. La situación se enmarca en un episodio de temperaturas anormalmente altas para estas fechas que afecta también a buena parte de la Comunitat Valenciana y a numerosas zonas del resto de España.

La previsión para este sábado apunta en Castellón y en el conjunto de la Comunitat a cielos poco nubosos, con presencia de intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso en las zonas interiores y registrarán pocos cambios en el resto del territorio.

En la capital de la Plana se esperan valores también elevados. Las previsiones sitúan la máxima de Castelló de la Plana en torno a los 33 grados este sábado, con una mínima próxima a los 24. Como referencia, durante las últimas 24 horas la capital ha registrado 32,4 grados de máxima y 22,6 de mínima.

El calor se mantiene

El episodio no terminará con la jornada del sábado. Para el domingo, Aemet mantiene la previsión de temperaturas altas en el interior y el prelitoral de la Comunitat Valenciana, con cielos poco nubosos e intervalos de nubes medias y altas.

Temperaturas más altas las últimas 24 horas Morella38,4 °C Montán37,8 °C Sorita37,6 °C Cirat37,5 °C Vallibona37,5 °C Benassal 37,2 °C Forcall37,1 °C Villanueva de Viver36,9 °C Puebla de Arenoso36,9 °C la Torre d’en Besora 36,8 °C la Todolella36,8 °C Sant Mateu 36,8 °C El Toro 36,8 °C Atzeneta del Maestrat 36,7 °C Montanejos 36,7 °C Fuente: Avamet

Las máximas apenas experimentarán cambios en buena parte del territorio, aunque subirán en el litoral norte y central. En Castelló de la Plana, las previsiones apuntan a que el termómetro podría alcanzar los 36 grados, mientras que la mínima rondará los 23.

Aemet mantiene además el aviso amarillo por altas temperaturas durante el domingo en el interior sur de Castellón, ante la persistencia de valores que pueden llegar a los 36 grados.

Las noches tampoco ofrecerán un descenso térmico acusado en las zonas costeras. Las mínimas continuarán siendo elevadas en numerosos municipios del litoral de la Comunitat, donde los termómetros pueden mantenerse cerca de los 24 grados. En el interior, las primeras horas del día serán algo más frescas, aunque las temperaturas subirán rápidamente conforme avance la mañana.

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El calor de este fin de semana se produce en un contexto de temperaturas elevadas en gran parte de España. Este sábado, un total de 16 comunidades autónomas cuentan con algún tipo de aviso meteorológico por calor, tormentas, lluvias u oleaje, aunque las altas temperaturas son el fenómeno más extendido.

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