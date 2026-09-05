La Generalitat impulsa la red de Puntos Limpios en la provincia de Castellón con ayudas a 16 municipios en riesgo de despoblación

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia ha concedido en 2026 un total de 395.941 euros en ayudas a 16 municipios en riesgo de despoblación de la provincia de Castellón para la creación y mejora de Puntos Limpios, reforzando así esta red de infraestructuras para autocaravanas en las comarcas del interior.

El objetivo de estas ayudas es mejorar los servicios destinados al turismo itinerante mediante la creación y mejora de Puntos Limpios, favoreciendo al mismo tiempo la dinamización económica de los municipios en riesgo de despoblación. Esta actuación responde al compromiso de la Generalitat con el desarrollo del interior y con la creación de oportunidades que contribuyan a fijar población.

Municipios beneficiarios

En concreto, los municipios beneficiarios de la convocatoria de este año son Xodos, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Canet lo Roig, Forcall, Villafranca del Cid, Cirat, Catí, Benassal, Cinctorres, Torás, Xert, Bejís, Villamalur, Sueras y Vall d'Almonacid.

Puntos limpios

Los Puntos Limpios son instalaciones destinadas a prestar servicio a las personas usuarias de autocaravanas, permitiéndoles realizar operaciones básicas de mantenimiento y gestión de residuos durante sus desplazamientos. Habitualmente disponen de sistemas para el vaciado de aguas grises y negras, así como de puntos de suministro de agua potable, contribuyendo a evitar vertidos incontrolados y a favorecer un turismo itinerante más sostenible.

Actuaciones subvencionables

A través de esta línea de ayudas, la Generalitat impulsa la red de Puntos Limpios en los municipios en riesgo de despoblación mediante la construcción de nuevas instalaciones, el acondicionamiento de las ya existentes y la adecuación de los terrenos o áreas recreativas donde se ubican estos espacios.

Asimismo, son subvencionables los gastos de ejecución material de las obras, los honorarios de redacción del proyecto técnico, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, facilitando que los ayuntamientos puedan desarrollar estas actuaciones con las garantías técnicas necesarias.