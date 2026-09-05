El Gobierno Provincial impulsa una moción en solidaridad y apoyo a Ceuta

Lo que está ocurriendo en Ceuta, a raíz de la entrada masiva irregular de miles de personas por la frontera entre los días 30 y 31 de julio, ha propiciado esta semana concentraciones de norte a sur de la provincia y también en el resto de España, convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), previas a la comparecencia del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Asimismo, el equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Castellón ha impulsado una moción en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno de España la adopción de medidas extraordinarias ante los acontecimientos que está viviendo la Ciudad Autónoma, que se debatirá en el pleno ordinario del mes de septiembre, que se celebrará el próximo día 22.

«Con esta moción queremos mostrar nuestro firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta, sus instituciones y todos los ceutíes y expresar nuestro compromiso con la defensa de su seguridad, convivencia, derechos y libertades». Así se expresó el vicepresidente y portavoz del ejecutivo provincial, Héctor Folgado, quien subrayó que «Ceuta y Melilla son parte inseparable de Nación española y su soberanía no se cuestiona, no se negocia y se defiende».

Solidaridad con los ceutíes

La moción impulsada por el Gobierno Provincial en la Diputación de Castellón, además de mostrar la máxima solidaridad y apoyo a los ceutíes, «también tiene el objetivo de reclamar al Gobierno de España que ejerza plenamente sus responsabilidad y actúe con la firmeza que requiere una cuestión de Estado», incidió el vicepresidente provincial.

Al respecto, tal y como se expone en la propuesta de acuerdo, a través de la moción se pretende instar al Gobierno de España a desplegar y mantener en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad, la seguridad, el orden público y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes. «Los acontecimientos producidos en Ceuta exigen una respuesta extraordinaria, coordinada, firme y sostenida en el tiempo por parte del Gobierno de España», añadió Héctor Folgado.

Fuerzas de seguridad

El texto que se someterá a aprobación en el pleno, incluye también un reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local, los servicios de emergencia y los empleados públicos que están interviniendo en Ceuta en defensa de la seguridad, la convivencia y los derechos de los ciudadanos de Ceuta. «Ceuta y Melilla son parte inseparable de España y su defensa constituye una responsabilidad irrenunciable del Gobierno Central y del conjunto de las instituciones del Estado», finalizó el vicepresidente provincial. n