El Imserso pincha otro año en Castellón como destino: apenas capta a diez hoteles

Otro año más el programa de viajes subvencionados para mayores del Imserso tendrá un impacto muy limitado en la provincia de Castellón como destino. Apenas una decena de hoteles han aceptado su participación en el programa después del ultimátum lanzado desde el sector por la nula rentabilidad.

Los miles de beneficiarios de toda España que acudan a partir del día 14 a reservar sus salidas toparán con una oferta muy reducida de alojamientos ubicados en suelo castellonense para elegir y muy concentrada en la segunda parte del programa, a partir del 2027. La empresa adjudicataria que gestiona estos viajes en la costa peninsular y las capitales, Ávoris, confirma a Mediterráneo que, por el momento, apenas 10 hoteles han confirmado su participación para la nueva temporada.

En el marco del lote 1, el de los viajes por el litoral, se han adherido los hoteles Magic Fantasy, Magic Sports y Magic Games, ubicados en el complejo Magic World de Orpesa. También los hoteles Acuasol, Acuazul, Acualandia y RH Casablanca de Peñíscola, así como el RH Vinaròs Playa. Mientras, para el lote 3, de turismo de escapada, el Imserso contará con el RH Don Carlos de Peñíscola y el Jaime I de Castelló.

Solo cuatro localidades

Con todo, a partir de este listado provisional, se evidencia que se ha sumado un hotel menos de Castellón que en la anterior edición de los viajes. A final de cuentas, la iniciativa dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 solo traerá visitantes sénior a cuatro localidades de la provincia. De hecho, siguen sin sumarse alojamientos de poblaciones que históricamente aparecían vinculadas al Imserso, como Benicàssim.

Detrás de esta baja participación se encuentran las diferencias con los precios que ingresan los hoteleros. El Imserso, según alertó Hosbec, se encontraba retribuyendo el producto entre los 28 y 30 euros por persona y día, donde se incluye el alojamiento en pensión completa. Sin embargo, el sector cifra el coste mínimo de producción en 35 euros, por lo que perderían al menos cinco euros por plaza, sin contar la amortización de las inversiones realizadas, que en los últimos años han cobrado fuerza para renovar la planta hotelera.

Ante este escenario, como ya explicó el vicepresidente de Hosbec en Castellón, Javier Gallego, en una entrevista a este diario, muchos alojamientos optan directamente por echar el cierre o, como mucho, aprovechan el programa para avanzar ligeramente la apertura antes de Semana Santa y así poner a punto el alojamiento y captar personal. Y es que, cabe recordar, el Imserso está vinculado directamente con hasta 3.650 empleos, tanto directos como indirectos, en la provincia.