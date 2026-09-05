Las muertes en carretera aumentan en Castellón en lo que va de año
El último siniestro mortal ocurrió el domingo en Alcalà de Xivert, donde un motorista colisionó con un turismo en la CV-1423.
Las muertes en carretera han aumentado en la provincia de Castellón en los ocho primeros meses del año. En concreto, según los datos facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico en Castellón, ha habido que lamentar 16 víctimas mortales en la red viaria provincial desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del 2026, lo que supone tres decesos más que en el mismo periodo del año pasado. En concreto, el repunte se ha producido en el mes de agosto.
La mayoría, en coche o moto
La mayoría de las personas que han perdido la vida este año en las carreteras corresponden a personas que viajaban a bordo de automóviles (9). Sin embargo, cabe destacar que, pese a que tienen menor peso en el parque móvil provincial, cinco eran motoristas. Además, otro iba en una bicicleta y otro se encontraba dentro de una autocaravana.
Motorista
La última víctima mortal en el asfalto castellonense fue un motorista que perdió la vida el domingo en Alcalà de Xivert. En concreto, se trata de un varón de 42 años que colisionó con un turismo. El suceso se produjo en el kilómetro 0,7 de la CV-1423.
Colisión frontal
También en agosto, en concreto el día 13, un matrimonio perdió la vida en una colisión frontal entre un coche y un camión en la vía CV-11 en San Rafael del Río.
Autocaravana
También durante el mes de agosto perdió la vida una menor de 13 años en un accidente cuando la autocaravana en la que viajaba con su familia sufrió un pinchazo en la AP-7 y fue alcanzada por un camión. Ocurrió el sábado 1 de agosto en el kilómetro 422 de la autopista a su paso por Benicàssim.
Siniestro más grave
Otro accidente que conmocionó la provincia fue el ocurrido el 28 de junio en la N-340 frente a la ermita de la Magdalena, dejando cuatro víctimas mortales, seis heridos y un dolor irreparable entre familiares y amigos de las víctimas. Entre ellos, Julio, un taxista de 40 años, vecino de la capital de la Plana.
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