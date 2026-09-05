Infraestructuras
La 'obra interminable' del corredor mediterráneo sigue sin fecha para su puesta en servicio: Adif explica las causas
Este verano se cumplieron 14 años desde el inicio de unos trabajos repletos de incidencias
El curso escolar está a punto de empezar, y esto tiene un efecto directo en el número de pasajeros del servicio de trenes de Cercanías entre Castelló y València, la línea C6. La compañía Renfe anunció que a lo largo de este mes se implantarán de manera progresiva hasta siete circulaciones más, gracias en parte al controvertido anuncio de incorporar trenes de segunda mano, del modelo Civia 465, procedentes del núcleo de Cercanías de Madrid, y que en algunos casos ya llevan más de dos décadas de servicio.
Pese a este aumento en los horarios, el trazado por tren entre las dos capitales seguirá sufriendo el estado de provisionalidad derivado de las obras del tercer hilo del Corredor Mediterráneo. Este verano se han cumplido 14 años desde el comienzo de los trabajos, y la última actualización comunicada desde Adif reconoce que todavía no se sabe cuándo se podrá dar por finalizada esta actuación.
Limitaciones de velocidad
Desde que comenzó la adecuación de las vías, la velocidad media de los trayectos de la línea C6 ha disminuido, y en algunos puntos como Almenara los trenes tienen una limitación de velocidad, por lo que solo pueden circular a 30 kilómetros por hora. Además, hay otros tramos de apenas 80 kilómetros por hora.
El ente gestor de las infraestructuras ferroviarias "no puede, por el momento, determinar una fecha aproximada para la puesta en servicio dado que esta depende de organismos externos". Según detalla a Mediterráneo, las obras de implantación del tercer carril en la segunda vía entre Castelló y València "están prácticamente finalizadas en los subsistemas de vía, electrificación, instalaciones de seguridad, señalización y gestión de tráfico, a falta de operaciones técnicas adicionales".
Próximos pasos
Para la entrada en funcionamiento de este tercer hilo todavía se deben dar varios pasos. "Adif ya ha iniciado el proceso previo de elaboración de documentación de riesgos e interoperabilidad, así como la realización de los recorridos de fiabilidad", expone este organismo.
Tras esta fase, la documentación se remitirá a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para la obtención de la autorización de puesta en servicio. En este proceso "también se llevarán a cabo la formación de maquinistas y las simulaciones comerciales", puntualizan fuentes de la compañía estatal.
Objetivo incumplido
La actualización de Adif impide cumplir el objetivo marcado por el Comisionado del Corredor Mediterráneo, que esta primavera apuntaba a la posibilidad de tener lista la obra en este momento del año. Desde 2018, una de las dos vías ya opera con este sistema, que posibilita el tráfico de trenes de ancho internacional.
De esta manera, pueden llegar a la estación de Castelló los AVE desde Madrid. Al disponer de solo una vía se debe reordenar el resto de trenes, obligándoles a cambiar de sentido, lo que puede acumular retrasos en caso de incidencias. Algo que sufren de forma especial los usuarios de Cercanías.
AVE regional
De la finalización del tercer hilo depende uno de los hitos del Corredor en la Comunitat Valenciana, el denominado AVE regional, que conectará las tres capitales valencianas.
El nuevo comisionado de esta infraestructura, Joan Calabuig, afirmó recientemente que se mantiene la fecha de verano de 2027 para la llegada de esta novedad, si bien no descarta una demora por la complejidad del conjunto de todas las actuaciones que hay en marcha.
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