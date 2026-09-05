El PSPV critica que caminos rurales de 31 pueblos de Castellón se queden sin ayudas

El PSPV-PSOE de Castelló responsabiliza al gobierno de la Generalitat, en manos del PP, de haber dejado a 31 municipios de la provincia sin ayudas para acondicionar caminos rurales. Esta cifra supone que casi seis de cada diez de las 54 solicitudes de Castellón que habían superado la fase inicial se han quedado sin apoyo por falta de presupuesto.

La diputada del PSPV-PSOE en Les Corts Rocío Ibáñez denuncia que estas ayudas “son insuficientes” y que el Consell “lo sabe” después de tres convocatorias consecutivas con el mismo problema. “La demanda supera los recursos disponibles y, pese a ello, hace tres años que Agricultura mantiene los mismos cuatro millones de euros. El PP se ha acomodado a una convocatoria en la que asume que una parte de los pueblos se quedará fuera”.

Ibáñez lamenta que esta falta de recursos “tiene efectos especialmente negativos en los municipios sin apenas capacidad presupuestaria”. Por ejemplo, una actuación de solo 1.000 metros de camino puede alcanzar entre los 40.000 y los 60.000 euros, “una inversión muy difícil de asumir con recursos propios para muchos pueblos pequeños”.

“Los caminos son básicos porque dan acceso a explotaciones agrarias y soportan cada día el tráfico de tractores y otra maquinaria. Cuando están en mal estado, dificultan el paso, castigan los vehículos y obligan a los ayuntamientos a afrontar unas inversiones que muchos no pueden asumir solos, un problema que también viene denunciando LA UNIÓ”.

El Alto Palancia, la comarca más afectada

El Alto Palancia es la comarca de Castellón con más municipios sin ayuda, con nueve: Almedíjar, Benafer, Castellnovo, El Toro, Jérica, Soneja, Torás, Vall de Almonacid y Viver. “Lo más sangrante es que sea precisamente la comarca de Miguel Barrachina la que acumula más municipios sin apoyo. Conoce la realidad de todos los pueblos y sus dificultades para mantener su red de caminos, pero nada ha hecho hasta ahora para dar ninguna solución”, denuncia Ibáñez.

“Los socialistas de Les Corts seguiremos exigiendo que aumente los recursos para que los ayuntamientos puedan ejecutar estas obras y los agricultores tengan accesos en condiciones a sus explotaciones”, concluye.