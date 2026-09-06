Último curso del mandato: Barrachina prioriza seguridad, carreteras y deporte para sellar el cambio en la Diputación de Castellón

Septiembre trae consigo muchos inicios, también en las instituciones. La Diputación de Castellón arranca el último curso político de la legislatura con la vista puesta en culminar los principales proyectos. El ejecutivo que encabeza la presidenta, Marta Barrachina (PP), mantiene que la institución «está para que pasen cosas, no para que pasen los días», por lo que apremia para culminar ese cambio que se produjo tras las elecciones del 2023 antes de la cita con las urnas. Seguridad, carreteras y deportes centran tres de los proyectos centrales que verán la luz estos meses.

Tres planes claves

Existen tres iniciativas que acapararán las miradas a lo largo del curso. La primera, avanzada en su día en una entrevista a Mediterráneo, es el plan Una provincia protegida , que busca reforzar la seguridad con la instalación de cámaras de control de tráfico en los accesos de 115 municipios de menos de 5.000 habitantes. Una actuación que supondrá una inversión de 4,4 millones y que comenzará a desplegar esos dispositivos en 2027.

Por otra parte, el equipo de gobierno desarrolla ya el plan extraordinario Més Esport que pondrá más de 12 millones de euros a disposición de los municipios de la provincia con el fin de que puedan construir, transformar o mejorar instalaciones deportivas.

Y, por último, destaca el plan de travesías, con una dotación inicial de 7 millones de euros para actuar en la red viaria de 64 municipios del territorio provincial. Al final de la legislatura se habrá destinado 49,7 millones a carreteras.

Reivindicación

Barrachina, a lo largo del mandato y como dejó claro hace unos días, viene incidiendo en «alzar la voz» frente a otras administraciones para que atiendan las necesidades de la provincia. Especialmente reivindicativa se ha mostrado frente al Gobierno central de Pedro Sánchez, exigiendo financiación, mejoras en infraestructuras, un cambio en la política de costas o actuaciones frente a las inundaciones.También ha elevado reclamaciones al Consell.

Cooperación

Entre las líneas de gobierno activadas durante los últimos años se encuentra la apuesta por la cooperación con los municipios. En cifras, en los tres ejercicios de mandato, la institución ha inyectado más de 116 millones de euros a las localidades, entre el plan Impulsa y el fondo de cooperación, 7,5 más que en la anterior legislatura. A este importe se suman los 9,5 millones aportados en convenios singulares a 74 poblaciones.

Líneas de ayudas

La línea de ayudas de respuesta ante catástrofes resulta otra de las iniciativas impulsadas esta legislatura por el ejecutivo de Marta Barrachina, la cual ha tenido un papel clave este verano ante los graves incendios sufridos en la provincia. Se impulsa en paralelo al plan de helisuperficies para agilizar la respuesta ante emergencias. A todo ello se suma la apuesta por activar nuevas líneas de subvenciones o potenciar otras existentes. Sobresalen la de derribo de edificios municipales, los 800.000 euros invertidos para dotar de guardas rurales a las localidades, la de transporte a demanda que ha facilitado la movilidad de 1.500 personas o los 730.000 euros para actuar en el medio natural y arreglar senderos, así como el plan Resol para instalar placas solares en edificios municipales y rebajar la factura energética.

Personas

La mejora de la calidad de vida de los residentes en la provincia constituye otro de los ejes. En este ámbito, figuran los 500.000 euros destinados al año al plan de empleo para generar puestos de trabajo o el incremento en un 20% del presupuesto para Bienestar Social. Aquí se contempla el refuerzo del servicio de escola matinera, las unidades de conciliación familiar, el servicio de la autonomía personal o el de Menjar a casa, logrando en este último caso que pase a ser gratuito para las personas usuarias.

Agua

La propia presidenta definió la presente legislatura como la del agua: más de 60 millones invertidos en tres años, impulso al Consorcio Provincial del Agua o refuerzo de la línea de ayudas para el abastecimiento.

Oportunidades

Con todo, tal y como viene defendiendo Marta Barrachina, el ejecutivo provincial busca sentar las bases desde la Diputación de Castellón para conseguir que el potencial de la provincia se convierta en oportunidades para los 135 municipios. Además, aboga por una institución útil, ágil y próxima.