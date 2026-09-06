La Diputación reivindica el valor de los olivos milenarios de Castellón con la reedición de ‘Olivos de Castellón. Paisaje y cultura’

La Diputación Provincial de Castellón reivindica el valor de los olivos milenarios de la provincia con la reedición de ‘Olivos de Castellón. Paisaje y cultura’.

Dos décadas después de su publicación, la institución provincial vuelve a poner en manos de la ciudadanía una obra de referencia que “nos permite conocer, valorar y proteger uno de los grandes tesoros naturales, culturales y paisajísticos de nuestra provincia”.

Así lo ha señalado la vicepresidenta provincial, María Ángeles Pallarés, quien ha destacado que la reedición de este libro “responde al compromiso del equipo de Gobierno Provincial con la conservación y puesta en valor de un patrimonio vivo que forma parte de nuestra identidad y que tiene, además, un enorme potencial como motor de desarrollo rural, turístico y económico”.

Dos décadas después de su publicación, la institución provincial vuelve a poner en manos de la ciudadanía una obra de referencia que “nos permite conocer, valorar y proteger uno de los grandes tesoros naturales, culturales y paisajísticos de nuestra provincia”, señala la vicepresidenta provincial, María Ángeles Pallarés. / Mediterráneo

Este libro fue declarado en su momento de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Aquella distinción no fue casual: recogía el mérito de un proyecto editorial que supo unir la excelencia artística con el rigor divulgativo, y que tendió un puente entre el conocimiento científico, la memoria de los pueblos y la emoción estética. “Hoy, al reeditarlo, refrendamos la vigencia de una mirada que sigue siendo necesaria para comprender quiénes somos y qué paisaje compartimos”, ha destacado Pallarés.

En este sentido, la vicepresidenta provincial ha incidido en que “los olivos milenarios son, sin exageración, uno de los tesoros más valiosos que la naturaleza nos ha regalado. Reliquias vivas que han sobrevivido a epidemias, sequías, heladas y guerras”. Una riqueza natural y paisajística que atesora la provincia de Castellón y que queda reflejada en las páginas de esta publicación.

El libro recupera el espíritu de la edición original y reúne trabajos fotográficos de Pascual Mercé, junto a los textos de Fina Gonell, Bernabé Moya, Arturo Oliver y Ferran Olucha. A través de sus páginas, la obra muestra la singularidad de los olivos milenarios de Castellón y ofrece una visión completa de estos árboles monumentales desde diferentes perspectivas, abordando aspectos como su biología y morfología, así como su cultivo y explotación.

Las cerca de doscientas imágenes convierten el tronco, la copa, la raíz y el vuelo de cada ejemplar en un paisaje emocional que trasciende el mero registro para devenir revelación.

Para Pallarés, la importancia de estos árboles va mucho más allá de su función productiva. “Son memoria y futuro a la vez. Memoria, porque encarnan la biografía de nuestros pueblos; futuro, porque su conservación resulta clave para mantener la diversidad genética y el equilibrio ecológico de los ecosistemas donde arraigan”.

En la provincia de Castellón, el paisaje del olivar no es solo naturaleza, es la huella compartida de relaciones sociales, económicas y simbólicas que, acumuladas, dan sentido a la vida cotidiana y abren caminos de futuro. Por eso, “cuando hablamos de desarrollo rural, no podemos reducirlo a estadísticas o inversiones: hablamos de cómo mantener vivo lo que nos hace singulares, nuestros cultivos, nuestros oficios, nuestras fiestas, y, al mismo tiempo, abrir oportunidades para que la juventud encuentre en su municipio horizontes de empleo y de bienestar”, ha resaltado la vicepresidenta.

Al respecto, María Ángeles Pallarés ha hecho hincapié en que “en la Diputación de Castellón tenemos muy claro que ese desarrollo es un reto complejo y de largo aliento”. “Queremos que el patrimonio del olivar siga en uso, sea motor y se reconozca como eje que ordena economías locales, define paisajes, inspira arquitecturas, alimenta una gastronomía de excelencia y cimienta una identidad compartida”.

Por ello, ha añadido, “reforzamos nuestra colaboración con ayuntamientos, cooperativas, almazaras, ferias y asociaciones, y mantenemos acciones de promoción orientadas a la calidad agroalimentaria, a la diferenciación y al arraigo del conocimiento”.

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La reedición de ‘Olivos de Castellón. Paisaje y cultura’ forma parte de ese compromiso con el territorio, con la ciudadanía y con el futuro. “Una obra que, veinte años después, vuelve a poner el foco en nuestros olivos e invita a mirar de nuevo un paisaje que forma parte de nuestra identidad”, ha concluido María Ángeles Pallarés.