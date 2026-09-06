Inicio de curso conflictivo en Castellón: Centros educativos de Castellón suspenden excursiones y extraescolares para presionar a Educación

El nuevo curso arranca este miércoles día 9 en las aulas, pero el conflicto educativo continúa abierto en Castellón. Varios centros de la provincia han acordado adoptar durante este primer trimestre distintas medidas de presión, entre ellas la suspensión de salidas, actividades extraescolares y determinados proyectos y programas, mientras esperan avances en las negociaciones con la Conselleria de Educación.

El profesorado mantiene así sus reivindicaciones después de las negociaciones mantenidas el pasado mes de junio. Los docentes reclaman que los compromisos adquiridos entonces se concreten y se hagan efectivos, por lo que el regreso a las aulas no ha supuesto el final de las movilizaciones.

Salidas, proyectos y extraescolares

Entre las decisiones adoptadas figura la suspensión de salidas y actividades que requieran contratar autobuses u otros servicios externos, una medida que puede afectar a parte de las iniciativas desarrolladas habitualmente fuera de los centros.

También se contempla la suspensión o limitación de proyectos y programas impulsados por el Ayuntamiento o la Conselleria, entre ellos Biblioinnova, PEAFS e Innovarts, además de otras iniciativas institucionales.

A estas decisiones se suma la no realización de actividades que impliquen pagos o recaudación de dinero por parte de los centros, así como la suspensión o reducción de actividades de centro y extraescolares.

Menos participación en programas institucionales

Las medidas pueden alcanzar igualmente a la acogida de alumnado en prácticas, incluido el procedente del Máster de Educación y de otros estudios. Su aplicación dependerá, en este caso, de los acuerdos alcanzados en cada uno de los centros.

Asimismo, se plantea la no participación en determinadas actividades de formación o programas institucionales como otra fórmula para mantener la presión durante los primeros meses del curso.

Las acciones afectan fundamentalmente a aquellas actividades que van más allá de la enseñanza lectiva ordinaria y que exigen al profesorado y a los centros labores adicionales de coordinación, gestión, contratación, recaudación o participación en iniciativas promovidas por las administraciones.

El profesorado mantiene el pulso

Los docentes reconocen que estas actividades contribuyen a enriquecer la educación pública, pero consideran que no pueden darse por garantizadas mientras sigan pendientes de concreción y desarrollo los compromisos alcanzados durante la negociación educativa.

El profesorado reclama que los acuerdos abordados en junio no se queden únicamente en declaraciones o anuncios, sino que se traduzcan en medidas efectivas acompañadas de un calendario y de los recursos necesarios.

Por este motivo, los centros que han adoptado estas medidas mantendrán la presión durante el primer trimestre del curso y permanecerán pendientes de la evolución de las negociaciones y de las decisiones que adopte la Conselleria de Educación.

Las aulas han vuelto a abrir, pero la reivindicación del profesorado continúa.