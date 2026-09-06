José Antonio Fortuño Beltrán: Una vida dedicada al Derecho
Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de José Antonio Fortuño Beltrán, abogado de larga y fecunda trayectoria, compañero querido y referencia para generaciones de profesionales de nuestra abogacía en la provincia de Castellón.
Tuve el honor de entregarle, hace unos años, el reconocimiento por sus cincuenta años de ejercicio ininterrumpido de la profesión, en un acto de jura especialmente emotivo. Aquel homenaje expresaba el respeto de todo un Colegio hacia una vida dedicada al Derecho, a los clientes y a la defensa ejercida con oficio, criterio y profunda humanidad.
José Antonio fue, sobre todo, un abogado en el sentido más completo de la palabra: conocedor de la profesión, generoso en el consejo y firme en sus convicciones. Desde su despacho formó a innumerables pasantes y jóvenes abogados, para quienes fue maestro no solo en la técnica jurídica, sino también en la manera de entender el ejercicio profesional: con responsabilidad, cercanía, lealtad y respeto.
Para tantos compañeros que tuvieron la fortuna de conocerle, fue un ejemplo. Para mí, además, fue tío y amigo. Tuve el privilegio de aprender de él y de recibir su afecto, su confianza y su magisterio. Su recuerdo permanecerá unido a una forma noble, intensa y comprometida de vivir la abogacía.
En estos momentos de dolor, trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su esposa, nuestra compañera Encarnita, y a sus hijos Ana, Sara, Paloma y Javier. De manera especial, abrazamos a Sara y Javier, que continúan también el camino de la abogacía al que su padre dedicó toda una vida.
Descanse en paz José Antonio Fortuño Beltrán. Su ejemplo, su amistad y su legado profesional permanecerán entre nosotros.
*Manuel Mata Pastor. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón
Suscríbete para seguir leyendo
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Entre Salera y Estepark: llega una nueva tienda de deportes a Castellón
- Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia
- Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
- El aeropuerto de Castellón estira la temporada con 51.000 plazas en septiembre: todos los destinos para volar desde 15 euros
- Camino hacia las urnas: el PP perfila nombres para revalidar y ampliar mayorías en Castellón
- La planta de Importaco de Vall d'Alba cierra de forma definitiva tras el incendio de mayo: el futuro que le espera a los trabajadores
- El presidente de la federación de peñas de bou al carrer: 'La mejor defensa de nuestra fiesta es demostrar que tradición y seguridad pueden caminar juntas