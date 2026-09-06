José Antonio Fortuño Beltrán: Una vida dedicada al Derecho

Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de José Antonio Fortuño Beltrán, abogado de larga y fecunda trayectoria, compañero querido y referencia para generaciones de profesionales de nuestra abogacía en la provincia de Castellón.

Tuve el honor de entregarle, hace unos años, el reconocimiento por sus cincuenta años de ejercicio ininterrumpido de la profesión, en un acto de jura especialmente emotivo. Aquel homenaje expresaba el respeto de todo un Colegio hacia una vida dedicada al Derecho, a los clientes y a la defensa ejercida con oficio, criterio y profunda humanidad.

José Antonio fue, sobre todo, un abogado en el sentido más completo de la palabra: conocedor de la profesión, generoso en el consejo y firme en sus convicciones. Desde su despacho formó a innumerables pasantes y jóvenes abogados, para quienes fue maestro no solo en la técnica jurídica, sino también en la manera de entender el ejercicio profesional: con responsabilidad, cercanía, lealtad y respeto.

Para tantos compañeros que tuvieron la fortuna de conocerle, fue un ejemplo. Para mí, además, fue tío y amigo. Tuve el privilegio de aprender de él y de recibir su afecto, su confianza y su magisterio. Su recuerdo permanecerá unido a una forma noble, intensa y comprometida de vivir la abogacía.

En estos momentos de dolor, trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su esposa, nuestra compañera Encarnita, y a sus hijos Ana, Sara, Paloma y Javier. De manera especial, abrazamos a Sara y Javier, que continúan también el camino de la abogacía al que su padre dedicó toda una vida.

Descanse en paz José Antonio Fortuño Beltrán. Su ejemplo, su amistad y su legado profesional permanecerán entre nosotros.

*Manuel Mata Pastor. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón